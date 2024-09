Anterior Anfitrião da BBC condenado por posse de material erótico infantil

Huw Edwards, um respeitado apresentador da BBC com décadas de serviço e um rosto amplamente reconhecido no Reino Unido, foi recentemente exposto por possuir conteúdo explícito envolvendo menores. Consequentemente, a BBC o suspendeu. Posteriormente, em um tribunal de Londres, ele admitiu ter criado imagens indecentes de crianças em três ocasiões.

De acordo com a acusação, o homem de 63 anos recebeu numerosos vídeos de uma companheira adulta de chat, pelos quais pagou uma quantia substancial de dinheiro, no total mais de £500 (aproximadamente €584). De acordo com a lei britânica, "criação" também inclui ações como download ou visualização desse conteúdo. Os três crimes foram relacionados a imagens compartilhadas via WhatsApp, entre dezembro de 2020 e abril de 2022.

O juiz Paul Goldspring comentou, "Dado seu renome como um dos apresentadores e jornalistas mais proeminentes do Reino Unido, é justo dizer que sua reputação foi irrevogavelmente macularada."

Edwards era um nome conhecido nas famílias britânicas, apresentando eventos importantes como a morte e o funeral da Rainha Elizabeth II, o casamento do Príncipe William e a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Ele também ancorou o noticiário da BBC às 22h desde 2003.

"Nenhuma ameaça à segurança pública"

Durante o julgamento, um psiquiatra testemunhou sobre o entendimento, o arrependimento e o remorso de Edwards. O juiz reconheceu os problemas pessoais de Edwards em seu discurso de sentença, reconhecendo que ele não representava uma ameaça à segurança pública ou às crianças e demonstrava sinais de reabilitação. Assim, uma sentença prisional foi considerada desnecessária.

Após as primeiras alegações de fotografias inadequadas envolvendo um menor em julho do ano anterior, a BBC suspendeu Edwards. Ele foi detido temporariamente em novembro e deixou a BBC em abril deste ano "devido a orientações médicas", após ter servido por quarenta anos. Um porta-voz da BBC expressou incredulidade com as ações de Edwards, stating que ele tinha "enganado tanto a BBC quanto o público que confiava nele."

O tabloide britânico "The Sun" foi o primeiro a relatar as alegações. Após especulações iniciais sobre a identidade do apresentador, a esposa de Edwards, Vicky Flind, confirmou que era, de fato, seu marido, que atualmente está passando por tratamento por "problemas graves de saúde mental."

Apesar de suas indiscrições, seu salário, inclusive um aumento, foi mantido até sua partida em abril deste ano. A BBC revelou que Edwards era o jornalista mais bem pago da emissora, ganhando entre £475,000 e £479,999 (€563,647 a €569,579) entre abril de 2023 e abril de 2024. A BBC exigiu o retorno de todos os pagamentos superiores a £200,000 (aproximadamente €233,000) a partir do momento de sua prisão.

Diante de seus problemas psicológicos, o psiquiatra testemunhou que Edwards demonstrou um entendimento abrangente da gravidade de suas ações, expressou profundo arrependimento e expressou remorso por ter criado pornografia infantil. Apesar de não representar uma ameaça à segurança pública ou às crianças, a criação desse tipo de conteúdo é um crime grave de acordo com a lei britânica.

