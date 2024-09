Antecipando um potencial confronto, o empresário de boxe Eddie Hearn sugere um possível confronto entre Anthony Joshua e Tyson Fury em 2025.

Antes do combate pelo título peso-pesado IBF de Joshua contra o atual campeão Daniel Dubois no Wembley Stadium neste sábado, o promoter Eddie Hearn compartilhou com a CNN Sport que uma possível luta de unificação de títulos pode estar prestes a acontecer, dependendo dos próximos desenvolvimentos.

Caso Joshua vença Dubois e conquiste o título pela terceira vez, e Fury recupere seus cinturões em seu próximo rematch com Oleksandr Usyk em dezembro, Hearn espera um confronto de peso-pesado inteiramente britânico que pode coroar o campeão indiscutível da divisão no ano seguinte.

"Primeiro e acima de tudo, vamos lidar com sábado. Mas nossa meta sempre foi ver Anthony Joshua se tornar o campeão indiscutível", compartilhou Hearn com a CNN's Amanda Davies. "Ele tropeçou na penúltima hurra contra Usyk no ano passado, mas agora com quatro vitórias consecutivas, três por nocaute, e parecendo melhor do que nunca. Se ele vencer no sábado, todos os olhos estarão no dia 21 de dezembro em Riyadh para o rematch Usyk-Fury."

"Há alguém neste planeta que não queira ver Fury e Joshua se enfrentando no ringue?" questionou Hearn. "Suspeito que veremos isso. Acredito que Turki Al-AlShaikh vai arranjar esse confronto para 2025, mas se ambos os lutadores saírem vitoriosos, o esporte testemunhará a luta mais espetacular da história."

"Duvido que AJ possa se aposentar, duvido que Fury possa se aposentar, e eu certamente não posso desistir até ver esses dois se enfrentando. E se pudermos fazer isso pelo título indiscutível, será uma noite extraordinária", acrescentou Hearn com paixão.

Dubois representa um desafio formidável para Joshua em seu caminho para reconquistar o título, vindo de 21 vitórias e duas derrotas em seus 23 combates profissionais. Dubois, como Joshua, também sofreu um revés contra Usyk. Ele conquistou o título IBF após sua vitória sobre Filip Hrgovic em junho.

O par britânico vai se enfrentar diante de uma plateia esgotada no Wembley Stadium, quebra o recorde de público britânico para um evento de boxe.

Rumores circulam sobre Liam Gallagher se juntando ao seu irmão Noel no palco para um show antes da luta, o que tem chamado a atenção do evento. Hearn está aberto à ideia, declarando: "Não descarte nada."

Hearn reconhece o desejo ardente de Joshua em vencer, que vem de seus nove anos de sucesso no esporte, citando suas vitórias incríveis, incluindo sua conquista icônica sobre Wladimir Klitschko no Wembley Stadium em 2017.

"Falando com ele, ele está ansioso para aproveitar essa oportunidade com ambas as mãos e muitas vezes no passado, ele manteve suas ambições em segredo. Mas agora, aos 34 anos, um boxeador experiente, ele não mais esconde seu intenso desejo de sair vitorioso", explicou Hearn.

"Esse fogo que AJ tem, tendo alcançado tanto em sua carreira, em continuar aperfeiçoando suas habilidades no mesmo nível que ele exibiu quando entrou no ringue pela primeira vez, é um testemunho de sua atletismo incomparável. E eu verdadeiramente acredito que sábado à noite é apenas outro capítulo na carreira inigualável de Anthony Joshua.

"Se ele sair vitorioso no sábado, tirando o título de Dubois, só haverá mais uma luta entre ele e se tornar o campeão peso-pesado indiscutível, o confronto Fury e Usyk mais tarde em 2022. Portanto, promete ser uma noite monumental para Joshua e para o boxe britânico."

O card preliminar antes do confronto de Joshua com Dubois começa às 16h (11h ET), com as caminhadas para o ringue do evento principal às 21h45 (16h45 ET).

Após garantir o título peso-pesado IBF contra Dubois, Joshua pode ter a oportunidade de lutar contra Tyson Fury para um confronto inteiramente britânico, potencialmente coroando o campeão indiscutível da divisão. Com a paixão e a determinação que ele mostrou ao longo de sua carreira, Joshua visa se tornar o campeão indiscutível do boxe.

