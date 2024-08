- Antecipando um encontro desafiador na liga da conferência, Heidenheim prepara-se para enfrentar o Chelsea.

1. FC Heidenheim está prestes a receber o renomado FC Chelsea em seu estádio para a fase de grupos da Liga Conferência, como decidido pelo sorteio em Mônaco. Além dos titãs ingleses, a equipe alemã também enfrentará o clube suíço FC St. Gallen e os representantes eslovenos do Olimpija Ljubljana em seus jogos em casa. Suas viagens os levarão ao time turco Basaksehir Istanbul, ao clube escocês Heart of Midlothian e ao time cipriota Pafos FC.

"Receber o hexacampeão da Premier League inglesa e bicampeão da Liga dos Campeões, o FC Chelsea, em nosso estádio Voith Arena, será certamente outra marca importante em nossa história como FCH", afirmou Holger Sanwald, presidente do Heidenheim, sobre seu formidável adversário. "Estamos muito animados com a fase de grupos da Liga Conferência e, como sempre, nosso objetivo é avançar para a próxima fase!"

Fazendo sua estreia na Copa Europeia, o clube de uma cidade do Ostalb com cerca de 50.000 habitantes subiu à Bundesliga pela primeira vez na temporada passada, terminando em oitavo lugar. Isso os qualificou imediatamente para a Copa Europeia. Com seis jogos restantes na Liga Conferência até o Natal, seu primeiro jogo está marcado para 3 de outubro.

Na Bundesliga, o Heidenheim, que venceu todos os quatro jogos oficiais desta temporada, receberá o FC Augsburg no domingo (15h15/DAZN).

Promovido diretamente à Copa Europeia

