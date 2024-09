- Ansiedade para o veredicto no julgamento do caso de agressão de Bingen

Após um incidente fatal com faca em Bingen-Budesheim nove meses atrás, uma decisão está iminente na próxima quinta-feira (2:30 PM) no Tribunal Regional de Mainz contra um suspeito de 32 anos indiciado por homicídio com uma lâmina e lesões corporais em adversários. O sírio enfrenta acusações de homicídio culposo, tentativa de homicídio e lesões corporais graves.

Relatos sugerem que o suspeito teve uma desavença com um vizinho antes do incidente, que alegou ter sido repreendido. No dia fatal em Bingen-Budesheim, o vizinho estava voltando para casa com dois companheiros em uma caminhonete. Ao encontrar o acusado, uma confrontação ocorreu entre um indivíduo de 26 anos e o de 32 anos. É alegado que o acusado então atacou seu oponente com uma faca, esfaqueando-o fatalmente 17 vezes em uma trilha de fazenda.

Outra pessoa também foi esfaqueada e sofreu ferimentos graves antes de conseguir pular no carro e tentar uma fuga inicial com o motorista. O veículo parou mais tarde em um pátio. Logo depois, o acusado teria reaparecido, continuando seu ataque com um garfo. Um vizinho conseguiu finalmente arrancar a faca do atacante.

Durante os procedimentos judiciais que começaram em meados de junho, a acusação exigiu uma pena de prisão de 13 anos e 4 meses. Por outro lado, a defesa argumentou por uma pena de 8 anos e 4 meses, citando que seu cliente tinha medo dos vizinhos.

O advogado do réu mencionou durante o julgamento que seu cliente tinha sentimentos de hostilidade em relação a outros vizinhos também. Apesar de ter ferido outra pessoa durante o incidente, o tribunal levará em consideração o impacto em outras potenciais vítimas em sua decisão de sentença.

