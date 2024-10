Anne verifica o próximo 'Princess Diaries 3': "Milagres realmente acontecem"

Anne Hathaway compartilhou um vídeo divertido em seu Instagram oficial numa sexta-feira. No clipe, ela estava relaxando ao ar livre antes de fazer o sinal número um com a mão. O vídeo então passou para uma versão mais jovem de Hathaway do filme de 2001 "A Escolha da Princesa", onde ela disse famosa mente: "Uma princesa?! Cala a boca!"

Ao mostrar dois dedos, a cena de Hathaway mudou para sua colega de elenco, a lendária Julie Andrews, repetindo a frase "Cala a boca" de "A Escolha da Princesa 2: O Encontro Real" lançado em 2004.

Com um sorriso, Hathaway levantou três dedos e ecoou a frase ela mesma. Ela então riu e soprou um beijo para a câmera antes de anunciar a notícia emocionante de que "A Escolha da Princesa 3" está em desenvolvimento na Disney, com Adele Lim de "Joyride" para dirigir.

Legando a publicação com "Milagres acontecem", Hathaway deu uma pista sobre seu retorno ao papel de Mia Thermopolis, a adolescente que descobre sua linhagem real na série de filmes. Ela concluiu com "De volta a Genovia", "O conto de fadas continua" e um emoji de coração em chamas.

"A Escolha da Princesa" gira em torno de Mia, interpretada por Hathaway, e sua descoberta surpreendente de seu destino como herdeira de um trono real. Andrews interpretou a Rainha Clarice Renaldi, avó afastada de Mia e governante de Genovia.

Enquanto a perspectiva de um terceiro filme "A Escolha da Princesa", após um hiato de 20 anos, é uma revelação emocionante, não é a única sequência esperada a que Hathaway está ligada.

O IMDb sugere que "O Diabo Veste Prada 2" está em pré-produção com Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci listados como membros do elenco. A história deste sequência aparentemente verá Streep, editora de revista implacável, Miranda Priestly, em conflito com sua ex-assistente e agora rival executiva Emily Charlton (Blunt), enquanto competem por receita publicitária em meio à mídia impressa em declínio, com Miranda se aproximando da aposentadoria.

