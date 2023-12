Anna Nordqvist mantém a calma e vence um Open feminino dramático

A golfista sueca era só sorrisos quando foi coroada campeã, depois de um final de competição de cortar os nervos.

Nordqvist estava empatada com 12 abaixo do par com a sua parceira de jogo Nanna Koerstz Madsen à entrada do 18º buraco, mas manteve a coragem para terminar com um par, enquanto via a dinamarquesa sofrer um duplo bogey.

Nordqvist não ganhava um Major há quase quatro anos, tendo vencido o seu primeiro no LPGA Championship de 2009 antes de somar o seu segundo no Evian Championship de 2017.

"Há algum tempo que estava à espera desta, já não ganhava há alguns anos", disse Nordqvist após a vitória.

"Houve muitos baixos, muitos momentos difíceis, então acho que isso torna isso um pouco mais doce."

'Eu só podia sonhar em ganhar'

Nordqvist chegou ao topo da tabela de classificação no último dia, depois de um impecável 65 abaixo do par. A sua incrível ronda contou com sete birdies e terminou o dia de sábado empatada a nove abaixo do par com Koerstz Madsen.

As duas jogadoras estiveram em confronto durante o último dia, com o resultado a ser decidido no último buraco.

Enquanto Nordqvist manteve a calma, Koerstz Madsen sofreu um pesadelo com dois erros na sua aproximação ao green.

Nordqvist tinha dois putts para ganhar o título e a jogadora de 34 anos não cometeu qualquer erro ao conquistar o seu terceiro grande troféu à segunda tentativa.

A radiante campeã, que agora ganha 870.000 dólares, foi abraçada pelo marido e soltou um suspiro de alívio.

"Eu só podia sonhar em ganhar o British Open", acrescentou.

"Era suposto casar a 20 minutos daqui, por isso este lugar é verdadeiramente especial. Nunca tinha visto Carnoustie num estado tão bom."

Georgia Hall, Madelene Sagstrom e Lizette Salas partilharam a liderança do clube à entrada do último buraco, mas terminaram em segundo lugar, uma pancada atrás da vencedora. Uma desiludida Koerstz Madsen terminou empatada em terceiro com Minjee Lee.

