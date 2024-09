Anna Imposter, vigarista social, afirma que não perdeu nenhum benefício com a curta emissão de "DWTS"

A ex-socialite que virou presa, cumprindo quase quatro anos atrás das grades após várias condenações por crimes financeiros, e seu companheiro Ezra Sosa deixaram a competição de dança ABC durante o episódio de terça-feira.

Sorokin não mostrou nenhum sinal de desconforto em sua conversa pós-eliminação com o co-apresentador do show, Julianne Hough, que perguntou sobre os pensamentos de Sorokin sobre seu tempo na sala de dança.

"Nada", respondeu Sorokin com uma risada.

Dado seu tempo de tela limitado, isso pode não ter sido uma surpresa, considerando que ela foi uma das primeiras concorrentes eliminadas, ao lado de Tori Spelling e seu parceiro Pasha Pashkov, que também se despediram no mesmo dia.

A atitude apática de Sorokin continuou.

Durante sua conversa pós-show com GMA, quando perguntada sobre sua experiência no show, ela simplesmente mencionou que "foi uma coisa nova". Quando questionada sobre sua parte favorita de estar no show, ela não adoçou sua resposta.

"Ser eliminada", ela riu.

No entanto, ela expressou subsequentemente sua tristeza por ter sido eliminada cedo do show e lamentou que sua esperada "segunda chance" após seus problemas legais agora havia sido desperdiçada.

Condenada por grande furto e outros crimes financeiros em 2019, Sorokin enganou mais de $200,000, fingindo ser uma herdeira alemã com um fundo fiduciário para desfrutar de um estilo de vida luxuoso. Ela cumpriu duas anos de prisão e mais 18 meses sob a detenção de autoridades de imigração por excesso de permanência de visto.

Uma série premiada com Emmy, intitulada "Inventando Anna", com Julia Garner, contou as aventuras de Sorokin.

Recentemente, Sorokin tem morado em prisão domiciliar em Nova York, usando um dispositivo de monitoramento de tornozelo, enquanto contesta sua ordem de deportação. Anteriormente, ela conseguiu e utilizou a aprovação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA para viajar para Los Angeles, onde o show é filmado.

Sua tornozeleira, adornada com pedras e brilhos, lhe rendeu a maior atenção online.

Sorokin achou divertido o prazer inesperado de ser eliminada da competição de dança. Apesar de sua saída precoce, ela notou que o show lhe proporcionou "uma coisa nova" em sua vida.

