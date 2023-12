Anita Pointer, das Pointer Sisters, morre aos 74 anos

Pointer faleceu no sábado na sua casa em Los Angeles, onde estava rodeada pela sua família, disse Neal numa declaração à CNN. A causa da morte foi cancro, afirmou.

"Enquanto estamos profundamente tristes com a perda de Anita, estamos confortados em saber que ela está agora com sua filha, Jada e suas irmãs June & Bonnie e em paz", disse a família de Pointer em um comunicado. "O céu é um lugar mais amoroso e bonito com a Anita lá".

"Ela foi a única que nos manteve próximos e juntos por tanto tempo. O seu amor pela nossa família continuará a viver em cada um de nós", diz a declaração, ao mesmo tempo que pede que a privacidade da família seja respeitada "durante este período de luto e perda".

As quatro irmãs Pointer começaram a cantar juntas há mais de 50 anos na igreja da sua cidade natal, em Oakland, Califórnia, onde o seu pai era pastor. Bonnie Pointer e a sua irmã mais nova, June, estrearam-se como cantoras profissionais como um duo em 1969. Mais tarde, recrutaram as irmãs mais velhas Anita e Ruth para se juntarem a elas, antes de lançarem o seu primeiro álbum juntas em 1973.

O grupo ganhou o seu primeiro prémio Grammy pelo seu êxito transversal, "Fairytale", em 1974. Também são conhecidos por êxitos como "Slow Hand", "Neutron Dance" e "Jump".

O grupo ganhou três prémios Grammy no total e teve 13 êxitos no Top 20 dos EUA entre 1973 e 1985.

