Angustiado por problemas de saúde, Rafael Nadal decide retirar-se da Copa Laver.

"Triste por anunciar que não participarei da Laver Cup em Berlim na próxima semana", compartilhou Nadal em comunicado.

"Este é um evento de equipe e, para verdadeiramente apoiar a Equipe Europa, preciso colocar suas necessidades em primeiro lugar, e há outros jogadores mais bem preparados para ajudar a garantir a vitória.

"Tenho muitas lembranças incríveis e emocionantes da Laver Cup e estava definitivamente ansioso para me conectar com meus companheiros de equipe e apoiar o Björn em seu último ano como capitão.

"Desejo boa sorte à Equipe Europa e torcerei por eles de longe."

O jogador espanhol participou pela última vez dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, caindo na segunda rodada do simples masculino para o eventual campeão Novak Djokovic. Ele também fez par com o compatriota Carlos Alcaraz no duplas masculinas, mas foram eliminados nas quartas de final.

A Laver Cup ainda não anunciou o substituto de Nadal, que se junta a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas na Equipe Europa de Björn Borg.

Nadal havia anunciado inicialmente em abril que participaria deste ano da Laver Cup em Berlim, apesar de ter desistido do US Open devido a preocupações com a forma física. Ele participou pela última vez do torneio em 2022, fazendo par com o rival de longa data Roger Federer na última partida de Federer.

Em 2024, Nadal conseguiu participar apenas de um grande evento, o Aberto da França, onde foi surpreendentemente eliminado na primeira rodada por Alexander Zverev.

Após sua derrota, Nadal deu pistas sobre uma possível ausência no ano que vem, "É difícil para mim discutir isso. Não tenho certeza, mas é provável que essa possa ser minha última vez aqui", mencionou em sua entrevista após o jogo.

"Há uma boa chance de eu não estar de volta aqui jogando em Roland Garros, mas realmente aproveitei essa experiência."

Desde sua lesão no Aberto da Austrália de 2023, o 14 vezes campeão do Aberto da França passou por várias lesões e teve que perder a maior parte do ano passado enquanto se preparava para a última temporada na turnê.

Este ano, Nadal jogou em apenas sete torneios, incluindo o Aberto da França e os Jogos Olímpicos, mas não conseguiu recuperar a forma do ex-número 1 do mundo, com um recorde de 12-7.

Apesar de suas atuais dificuldades, Nadal sempre foi um entusiasta do esporte em equipe e de sua importância em fomentar camaradagem entre os jogadores.

Infelizmente, apesar de seu amor pelo esporte, ele acredita que é melhor para a Equipe Europa confiar em jogadores com maior probabilidade de garantir vitórias.

