Angelina Jolie expressa choque com a sua vulnerabilidade exposta

Angelina Jolie possui um espírito feroz. Durante o evento do seu último filme "Maria" no Festival de Cinema de Veneza, ela se inclina para o seu lado sensível.

No seu contencioso divórcio com Brad Pitt, Jolie, conhecida como mãe de seis filhos, luta com a tenacidade de uma leoa. No entanto, no Festival de Cinema de Veneza, ela revela surpreendentemente o seu lado mais suave. Ela discute as suas vulnerabilidades partilhadas com Maria Callas (nascida em 1923, falecida em 1977), a famosa cantora de ópera que ela interpreta no novo filme biográfico de Pablo Larraín "Maria". A mulher de 49 anos partilha, "Há aspetos dela que você pode estar ciente ou suspeitar, coisas que eu não vou revelar aqui". Ela acrescenta, "Sinto uma conexão profunda com ela, talvez seja o lado mais suave dela que não tinha saída no mundo, um lado que era incrivelmente sensível e emocionalmente aberto".

"Esperando atrair mais fãs da ópera"

Durante a conferência de imprensa, Jolie também foi questionada sobre a possibilidade de uma nomeação para o Oscar pela sua atuação. Ela afirmou, "A minha medida de sucesso não é a resposta positiva dos críticos, mas sim a reação dos fãs de Callas e dos apreciadores da ópera. Eu não gostaria de decepcioná-los. Além disso, estou verdadeiramente grata por qualquer feedback sobre o meu trabalho em outras áreas da minha carreira". Jolie espera que o filme atraia mais público para a ópera.

Na estreia do filme naquela noite, Angelina Jolie desfilou no tapete vermelho com um vestido de noite de seda, de cor de pele. Ela usava uma estola de pele com um alfinete dourado no ombro. O seu longo cabelo loiro-escuro caía pelas suas costas, e ela terminou o seu look com um batom vermelho vivo.

Durante a conferência de imprensa, Angelina Jolie, refletindo sobre o seu papel como Maria Callas, cantou uma versão suave de, "♪ Eu não vou mentir ♪", revelando a sua conexão emocional com o personagem. Mais tarde, naquela noite, ao caminhar no tapete vermelho, um lado vulnerável dela foi exibido através da emoção crua nos seus olhos.

