Anéis ocultos e características invulgares de Úrano brilham em nova imagem da Webb

O Webb é conhecido por captar perspectivas espantosas de objectos cósmicos distantes com grande detalhe, mas o observatório espacial também é capaz de revelar novos conhecimentos no nosso próprio quintal celestial.

A primeira vez que a humanidade olhou bem para Úrano foi quando a Voyager 2 passou pelo sétimo planeta a contar do Sol, em 1986. Através da câmara da nave espacial, que via o sistema solar em luz visível, Urano parecia ser um mundo azul brilhante.

Mas o Webb, que vê o universo através de luz infravermelha invisível ao olho humano, captou todas as facetas frequentemente ausentes noutras imagens de telescópio, revelando a natureza dinâmica do planeta.

O envio de uma missão dedicada ao estudo de Úrano tornou-se uma prioridade para os astrónomos, de acordo com um relatório publicado em 2022.

E isso significa que os planeadores de missões precisam do máximo de informação possível sobre o planeta gelado - como esta imagem detalhada do Webb - antes de enviar uma nave espacial para investigar. Divulgada pela NASA na segunda-feira, a imagem inclui mais pormenores do que uma versão anterior divulgada em abril.

Os anéis interiores e exteriores de Úrano, normalmente ténues, brilham na última imagem, incluindo o anel Zeta, o mais próximo do planeta, mas incrivelmente ténue e difuso. Nove das 27 luas conhecidas de Úrano também podem ser vistas como pontos azuis, incluindo algumas das mais pequenas que existem dentro dos anéis.

As "luas literárias", nomeadas em homenagem a personagens de Shakespeare, incluem Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet e Perdita.

As estações invulgares de Úrano

Uma das características mais brilhantes da nova imagem é a calota polar norte branca e sazonal de Úrano, que ocupa o centro do palco quando o pólo aponta para o Sol durante a aproximação do solstício do planeta, que deverá ocorrer em 2028.

Úrano é um mundo invulgar que gira de lado com uma inclinação de 98 graus, o que significa que o planeta gelado vive as estações de uma forma extrema.

Um ano em Úrano dura cerca de 84 anos terrestres, e durante cerca de um quarto do ano uraniano, o Sol brilha diretamente sobre um dos pólos do planeta, o que significa que a outra metade de Úrano vive um inverno escuro que dura 21 anos terrestres.

Tempestades também podem ser vistas perto e abaixo da calota polar na atmosfera de Urano. Os astrónomos vão observar ansiosamente como a calota polar, o clima e a atmosfera do planeta mudam à medida que Urano se aproxima do solstício. Os cientistas querem determinar quais as forças sazonais e meteorológicas que influenciam as tempestades, o que também pode revelar conhecimentos sobre a complexa atmosfera de Úrano.

Enquanto um ano em Úrano pode demorar décadas na nossa perspetiva, um dia em Úrano passa muito depressa, demorando apenas cerca de 17 horas.

A rotação rápida do planeta faz com que seja muito difícil detetar tempestades e outras características atmosféricas em Urano, porque elas parecem mover-se em minutos.

Mas o Webb conseguiu fazer exposições longas e curtas de Úrano que permitiram aos astrónomos ver detalhes sem precedentes.

Revisitando os gigantes de gelo

A Voyager 2 é a única nave espacial que voou perto de Úrano e Neptuno, no limite do nosso sistema solar, o que significa que ainda há muitos mistérios sobre os gigantes gelados. Nos últimos anos, os investigadores detectaram raios X provenientes de Úrano.

Uma equipa de cientistas também encontrou um estranho "blip" nos dados da Voyager 2, indicando que a nave espacial passou por um plasmóide, uma bolha magnética gigante que provavelmente arrancou parte da atmosfera do planeta, enviando-a para o espaço.

Compreender mais sobre Úrano pode também ajudar os astrónomos a estudar os milhares de exoplanetas de tamanho gigante descobertos fora do nosso sistema solar, para esclarecer como esses mundos se podem ter formado.

