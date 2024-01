Andy Murray vai regressar ao Grand Slam no Open da Austrália

Murray foi submetido a uma segunda intervenção cirúrgica na anca em janeiro deste ano, depois de ter admitido, numa conferência de imprensa chorosa no Open da Austrália, que jogava com dores consideráveis há já algum tempo e que estava a pensar em retirar-se.

O tricampeão do Grand Slam - outrora considerado parte do "Big Four" do ténis, ao lado de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic - regressou ao circuito profissional em junho, competindo inicialmente apenas em pares.

No Open da China, na semana passada, o escocês - número 289 do ranking mundial - chegou aos quartos de final de singulares do ATP Tour pela primeira vez em mais de um ano, perdendo para o eventual campeão do torneio, Dominic Thiem.

Na terça-feira, Murray enfrenta o italiano Fabio Fognini na segunda ronda do Masters de Xangai, depois de vencer Juan Ignacio Londero para registar a sua primeira vitória no Masters 1000 em mais de dois anos.

Murray, cinco vezes vice-campeão do Open da Austrália, regressará com uma classificação protegida de n.º 2, de acordo com Tiley.

O jogador de 32 anos regressou ao circuito de singulares em Cincinnati, em agosto, perdendo na primeira ronda para o francês Richard Gasquet.

Faltou ao Open dos Estados Unidos em favor do Open Rafa Nadal no Challenger Tour, onde ganhou o seu primeiro jogo de singulares desde a cirurgia.

Murray foi submetido a uma cirurgia à anca pela primeira vez em janeiro de 2018, mas teve dificuldades no seu regresso ao desporto, retirando-se de vários torneios ao longo do ano para se concentrar na reabilitação.

Fonte: edition.cnn.com