Andy Murray, estrela do ténis, diz que os jogadores "têm a responsabilidade" de se vacinarem

O jogador de 34 anos disse estar satisfeito por ter tomado a vacina, mas sabe que nem todos os tenistas estão tão interessados.

"Em última análise, acho que a razão pela qual todos nós estamos a ser vacinados é para cuidar do público em geral", disse ele aos jornalistas no sábado, antes do início do US Open.

"Temos a responsabilidade, enquanto jogadores que estão a viajar pelo mundo, de cuidar também de todos os outros.

"Estou feliz por ter sido vacinado. Espero que mais jogadores optem pela vacina nos próximos meses".

Os organizadores do US Open da próxima semana informaram que os adeptos a partir dos 12 anos devem apresentar um comprovativo de vacinação para entrar no último Grand Slam do ano.

No entanto, apesar de encorajadas pelos organismos que regem o desporto, as vacinas não são atualmente obrigatórias para os jogadores.

A turnê foi fortemente afetada pela pandemia no ano passado, com torneios só possíveis devido aos rígidos protocolos da Covid-19.

Murray diz que está a desfrutar de uma vida "bastante normal" antes do Open dos Estados Unidos, mas afirma que os atletas não vacinados podem estar a lutar com certas restrições que ainda se aplicam a eles.

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, disse recentemente que esperava que as vacinas não se tornassem obrigatórias para os jogadores de ténis em digressão e afirmou que não revelaria se as tomaria no futuro.

Entretanto, a estrela emergente Stefanos Tsitsipas, que defronta Murray na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, disse que só tomaria a vacina se esta se tornasse obrigatória.

O grego de 23 anos disse aos jornalistas, na semana passada, que estava preocupado com os potenciais efeitos secundários da vacina, mas foi posteriormente criticado pelo governo grego , que contestou os seus comentários.

"Ele não tem os conhecimentos e os estudos necessários para avaliar a necessidade de vacinação", afirmou o porta-voz do Governo grego, Giannis Oikonomou, segundo a imprensa grega.

