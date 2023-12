Andy Murray diz que "perdeu o respeito" por Stefanos Tsitsipas após a derrota no US Open

Os dois lutaram durante mais de quatro horas e meia num jogo emocionante de cinco sets, com Tsitsipas a vencer por 2-6 7-6 3-6 6-3 6-4 e a avançar para a segunda ronda em Flushing Meadows.

No entanto, Murray ficou desiludido com o tempo que o seu adversário passou fora do court; Tsitsipas fez duas pausas para ir à casa de banho de mais de sete minutos e também recebeu um desconto de tempo médico.

"É dececionante porque sinto que isso influenciou o resultado do jogo", disse Murray aos jornalistas após o jogo. "Não estou a dizer que ganhei necessariamente o jogo, de certeza, mas teve influência no que se passou depois dessas pausas.

"Tenho muito apreço por ele. Acho que é um jogador brilhante. Acho que ele é ótimo para o jogo, mas não tenho tempo para essas coisas e perdi o respeito por ele."

Tsitsipas, que não infringiu nenhuma regra, fez longas pausas para ir à casa de banho no final do segundo e do quarto sets e recebeu um desconto de tempo médico devido a uma aparente lesão no pé antes do quarto set.

Murray pode ser ouvido reclamando com o árbitro Nico Helwerth e com o supervisor da partida do US Open, Gerry Armstrong, sobre a quantidade de tempo que Tsitsipas estava levando.

O escocês disse que disse à sua equipa antes do jogo para "esperar" isso do seu adversário "se as coisas não estivessem a correr como ele queria" e revelou que tem havido discussões sobre a mudança das regras para evitar que essas longas paragens aconteçam.

"Em última análise, eles [os árbitros] não podem fazer nada porque as regras existem", disse Murray. "Mas eu faço parte do conselho de jogadores e estamos sempre a falar disso, de mudar as regras, de tentar tornar menos fácil a exploração das regras, acho eu.

"Algumas sugestões são: se fizeres um desconto de tempo médico ou um intervalo antes, digamos, do meu serviço, perdes o jogo. Começo o set com uma pancada de vantagem. Isso é uma coisa que já foi discutida. Outras coisas são, por exemplo, duas pausas de cinco minutos durante um jogo ou algo do género - e mais nada. Há várias sugestões diferentes que andam por aí.

"É o que eu sinto, mas se todos os outros sentem que isso é totalmente legal e não há nenhum problema com isso, então talvez eu seja o único a ser irracional, mas eu acho que é um absurdo - e ele sabe disso, também."

Murray estava claramente a sentir-se jovial apesar da derrota, tweetando: "Facto do dia. Stefanos Tsitipas demora duas vezes mais tempo a ir à casa de banho do que Jeff Bazos a voar para o espaço. Interessante".

Após o jogo, Tsitsipas insistiu que não tinha feito nada de errado e que não tinha ressentimentos em relação a Murray.

"Se há alguma coisa que ele tem para me dizer, devíamos falar os dois para percebermos o que correu mal", disse aos jornalistas. "Acho que não quebrei nenhuma regra. Cumpri as directrizes, como tudo funciona. Sim, definitivamente algo para nós dois conversarmos e termos certeza.

"Não sei como o meu adversário se sente quando estou a jogar. Não é realmente minha prioridade. Se estou a jogar de acordo com as regras e a seguir o que a ATP diz ser justo, então o resto está bem. Não tenho nada contra ele. Absolutamente nada".

Tsitsipas, que está à procura do seu primeiro título de Grand Slam, explicou ainda por que razão demorou tanto tempo nas pausas para ir à casa de banho.

"Bem, acho que é óbvio que levei a minha roupa comigo quando saí do court", disse. "É o tempo que demoro a mudar de roupa e a regressar ao campo demora um pouco mais.

"Não sei qual é a regra em relação a isso, se é que existe uma. Mas, tanto quanto sei, é permitido fazer duas pausas para mudar de roupa num jogo de cinco sets e uma num jogo de três sets.

"Segui isso durante toda a minha carreira. Nunca quebrei nenhuma regra, por isso não vejo razão para que isso seja um problema."

Por outro lado, a atual campeã de singulares femininos, Naomi Osaka, passou facilmente o seu jogo da ronda inaugural com uma vitória em sets directos sobre Marie Bouzkova.

Na sua primeira participação num Grand Slam desde que se retirou do Open de França em junho, Osaka foi muito pressionada no primeiro set pela sua adversária checa, antes de fechar confortavelmente o encontro por 6-4 6-1 para avançar para a segunda ronda.

