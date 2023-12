Destaques da história

Andy Murray desiste em Brisbane e teme ser operado à anca

Murray desiste do torneio internacional de Brisbane

Djokovic com novos problemas de lesão

O Open da Austrália começa a 15 de janeiro

O antigo número 1 mundial Andy Murray, que não joga desde julho devido a lesão, desistiu do Brisbane International desta semana devido a problemas de longa duração na anca direita e disse que poderá ter de ser operado.

Com o Open da Austrália a começar a 15 de janeiro, a desistência do britânico de Brisbane levanta dúvidas sobre a participação do jogador de 30 anos no primeiro Major do ano, um torneio em que foi vice-campeão em cinco ocasiões.

Num longo post na sua página do Instagram, Murray disse que vai ficar na Austrália nos próximos dias e decidir durante o fim de semana se vai permanecer na Austrália ou regressar à Grã-Bretanha.

"A curto prazo vou ficar na Austrália nos próximos dias para ver se a minha anca assenta um pouco e vou decidir até ao fim de semana se fico por cá ou se voo para casa para avaliar o que faço a seguir", disse.

LEIA: 2018 - O ano das reviravoltas

LER: Serena prepara-se para um provável regresso ao Open da Austrália

Novak Djokovic, vencedor de 12 Grand Slams, também esteve ausente da segunda metade da digressão no ano passado e também adiou o seu regresso, dizendo na semana passada que tinha "começado a sentir dores" no cotovelo direito.

Entretanto, Rafael Nadal, número um mundial, anunciou que vai regressar ao desporto, depois de se ter retirado do World Tour Finals de novembro com uma lesão no joelho, num evento de exibição em Melbourne na próxima semana.

O espanhol desistiu do Brisbane International na semana passada, afirmando que "ainda não estava pronto depois da longa época do ano passado", mas disse que tencionava jogar no Open da Austrália.

Stan Wawrinka (joelho), Milos Raonic (pulso), Kei Nishikori (pulso) são outros nomes importantes que estão a tentar ultrapassar os problemas de lesão antes do início do Open da Austrália.

Quem são os seus favoritos para os títulos masculino e feminino do Open da Austrália? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook.

'Período difícil' para Murray

Murray, atualmente em 16º lugar no ranking mundial, tentou regressar ao Open dos Estados Unidos em agosto, mas desistiu dois dias antes do início do torneio e as suas únicas aparições em campo desde então foram exibições.

"Obviamente, há muito tempo que estou a passar por um período muito difícil com a minha anca e procurei aconselhamento junto de vários especialistas em anca", acrescentou no Instagram.

"Tendo-me sido recomendado que tratasse a minha anca de forma conservadora desde o Open dos Estados Unidos, fiz tudo o que me foi pedido do ponto de vista da reabilitação e trabalhei arduamente para tentar voltar a competir em court.

"Depois de ter jogado sets de treino aqui em Brisbane com alguns jogadores de topo, infelizmente ainda não consegui chegar ao nível que gostaria, pelo que tenho de reavaliar as minhas opções. Obviamente, continuar a reabilitação é uma opção e dar mais tempo à minha anca para recuperar.

"A cirurgia também é uma opção, mas as probabilidades de um resultado positivo não são tão elevadas como eu gostaria, o que faz com que esta seja a minha opção secundária e a minha esperança é evitá-la. No entanto, é algo que posso ter de considerar, mas esperemos que não."

Muguruza desiste, Serena regressa

No sorteio feminino em Brisbane, a campeã de Wimbledon, Garbine Muguruza, foi forçada a retirar-se depois de ter caído durante o seu jogo contra a sérvia Aleksandraw Krunic com graves cãibras.

Mas 2018 marcará o regresso da 23 vezes campeã do Grand Slam, Serena Williams, que voltou ao court no Mubadala World Tennis Championship, em Abu Dhabi, no fim de semana, menos de quatro meses depois de ter sido mãe.

"É muito bom estar de volta ao court. É a minha primeira vez a jogar em Abu Dhabi... os primeiros jogos são sempre incrivelmente difíceis, mas foi ótimo e estou contente por o ter feito aqui", disse Williams após a derrota por 6-2 3-6 10-5 frente a Jelena Ostapenko.

Visite CNN.com/sport para mais histórias e reportagens

Williams, atualmente a número 22 do ranking mundial, entrou para defender a sua coroa do Open da Austrália.

Um 24º título do Grand Slam faria com que Williams empatasse com a polémica australiana Margaret Court na liderança do Grand Slam de todos os tempos, entre mulheres e homens.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com