Andrew Symonds, antigo ícone do críquete australiano, morre aos 46 anos

A polícia de Queensland diz que está a investigar um acidente fatal com um único veículo em Hervey Range, a cerca de 50 quilómetros (31 milhas) de Townsville. Os serviços de emergência presentes no acidente tentaram reanimar Symonds, mas ele morreu devido aos ferimentos.

As primeiras informações indicam que o acidente ocorreu pouco depois das 23 horas de sábado.

Symonds disputou 26 jogos de teste pela Austrália como batedor entre 2004 e 2008, bem como 198 jogos internacionais de um dia e 14 jogos internacionais de vinte e dois anos.

"O clube está chocado e triste por saber do falecimento da antiga estrela internacional e herói de culto, Andrew Symonds", disse o antigo clube da estrela, Kent Cricket, no Twitter.

"Os pensamentos de todos no Kent Cricket estão com a família e amigos de Roy neste momento desesperadamente triste".

Symonds ganhou dois Campeonatos do Mundo de 50 overs com a Austrália em 2003 e 2007 e fez parte da vitória do Ashes de 2006-07 sobre a Inglaterra.

No total, jogou 17 temporadas pelo Queensland na liga doméstica da Austrália e também representou Kent, Gloucestershire, Lancashire e Surrey no críquete do condado do Reino Unido.

Symonds jogou 26 testes e 198 internacionais de um dia pela Austrália numa carreira que durou 11 anos.

Depois de se reformar em 2012, Symonds trabalhou como comentador televisivo na Fox Sports.

Symonds é o terceiro ícone do críquete australiano a morrer este ano, depois de Shane Warne e Rod Marsh.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com