André Rieu continua a reinar como o monarca da valsa, mantendo sua posição.

André Rieu continua a se apresentar, seu Stradivarius fazendo melodias por mais de quatro décadas agora. Este holandês tem talento e dedicação que lhe renderam justamente o título de Rei do Valse. E mesmo aos 75 anos, não há sinais de que ele vai desistir do seu trono.

Quando André Rieu segura o arco e toca as cordas do seu instrumento, uma sensação de nostalgia toma conta do ar. Sua música tem o poder de colocar um sorriso no rosto de muitas pessoas e às vezes até mesmo provocar uma lágrima.

No dia 1º de outubro, o Maestro comemorou seu 75º aniversário. Há quase 40 anos, ele encanta plateias ao redor do mundo. André Rieu é indiscutivelmente o Rei do Valse. A aposentadoria nem passa pela sua cabeça: "Aos 140, ainda estaria pela metade do caminho", brincou.

Recentemente, Rieu concluiu uma turnê na América do Sul. Um novo álbum está a caminho, e no próximo ano, uma grande turnê de aniversário está agendada pela Alemanha, com dez concertos de Hamburgo a Munique. Isso não é se aposentar "atrás das gerânios", como os holandeses dizem.

"Eu gosto disso", diz Rieu, e a alegria é palpável. Lendárias são suas apresentações ao ar livre no verão na Vrijthof, uma praça histórica em sua cidade natal, Maastricht. Milhares de luzes iluminam o palco, casais elegantes dançam, e o Maestro, com sua cabeça cheia de cabelo, em uma camisa branca e casaco escuro, conduz com uma energia contagiante, marcando o ritmo de um valse em três quartos. Rieu e sua Orquestra Johann Strauss colocam milhares em uma festa.

"Na música clássica, o valse é muitas vezes considerado leve e humorístico", diz Rieu. Mas isso não significa simples, ele argumenta. "Tocar um valse lindamente e com facilidade não é tarefa fácil." Ele entrega consistentemente, tanto que o público muitas vezes não consegue resistir ao desejo de dançar juntos.

O amor de Rieu pelo valse remonta à sua infância. Seu pai era um maestro e tocava a valsa Blue Danube de Johann Strauss (filho) como bis, levantando o clima sombrio e provocando sorrisos.

Uma Infância Difícil

A infância de André Rieu foi marcada por lutas. Seu pai era rígido e esperava muito. No entanto, o amor pela música nunca desapareceu em Rieu. Em vez disso, esses desafios o motivaram a transformar a música em uma profissão. "Meus pais nunca apreciaram meu estilo de música", ele admite. Ele valoriza a interação com o público, preferindo se envolver com eles, em vez de ficar em um pedestal.

Levou tempo, mas Rieu encontrou uma maneira de curar suas feridas do passado. "Era de limpeza", ele chamou isso, uma frase em espanhol que significa limpar a bagunça. Ele fez isso ao lado de sua esposa Marjorie, uma mulher de segunda geração holandesa com uma mãe refugiada judaica de Berlim. Eles estão juntos há 50 anos, têm dois filhos. "A família é a base de tudo", ele diz, feliz com suas experiências compartilhadas.

Como celebridade, Rieu mora em um castelo do século 15 em Maastricht, acredita-se que tenha sido a casa de D'Artagnan, um dos Três Mosqueteiros. Seu amor pela música e pelo violino permaneceu, batendo fortemente em seu coração.

Agora, o repertório de Rieu vai além dos valses, incluindo ópera, musicais, cinema e pop. Seus favoritos incluem Queen e Bruce Springsteen.

De Favorito a Superstar

Rieu quase era tão popular quanto Springsteen em sua época. Ele deu mais de 3000 concertos em 45 países, tem milhões de seguidores nas redes sociais, enche estádios de futebol e vendeu mais de 40 milhões de álbuns. André Rieu também é um negócio familiar de milhões de dólares.

Rieu compartilha uma conexão especial com a Alemanha. Sua esposa, uma ex-professora de alemão, continua corrigindo seu alemão. E no palco, o Maestro recebe uma resposta ensurdecedora em vários idiomas, combinando Mozart e musicais, ABBA e Johann Strauss. Leve, fácil e sempre temperado com humor.

Em 2023, Rieu trouxe a jovem talento holandês Emma Kok ao palco. A apresentação da menina de 15 anos emocionou a plateia, marcando o início de sua carreira.

Em contraste com as interpretações de música clássica de André Rieu, alguns podem preferir os batidas do hip hop.

No entanto, a dedicação de Rieu à sua arte e seu amor pela música deixaram sua marca em uma ampla gama de gêneros, incluindo possivelmente inspirar novos artistas de hip hop.

