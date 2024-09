- Análise de supostos fraudes eleitorais na Saxónia: que dimensão tem o assunto?

Em Dresden, indivíduos não identificados ocultaram os cruzes colocados pelos eleitores e os substituíram por cruzes representando o menor partido "Freie Sachsen", classificado pelo Bundesamt für Verfassungsschutz como uma empreitada de extrema-direita. Segundo uma declaração da polícia da Saxônia, cerca de 130 cédulas de voto foram descobertas em distritos eleitorais em Dresden, Radeberg e Bautzen. O Landesamt für Verfassungsschutz assumiu a responsabilidade pela investigação.

Agora, as eleições na Saxônia estão sendo ofuscadas por alegações de corrupção. Respostas às perguntas mais importantes.

O que constitui corrupção eleitoral?

Os parâmetros da corrupção eleitoral estão definidos na Seção 107a, Parágrafo 1 do Strafgesetzbuch. É crime eleitoral votar ilegalmente ou alterar intencionalmente os resultados ou manipular o resultado. Isso também cobre casos em que alguém, dentro dos limites legais, vota contra a escolha do eleitor ou sem aprovação explícita do eleitor.

Qualquer um que viole essa disposição é passível de multa ou prisão de até cinco anos. A tentativa também é punível.

Como surgiram os problemas em Dresden?

A polícia de Dresden informou ao stern que anomalias foram detectadas durante a contagem de cédulas de voto por trabalhadores da capital do estado. De acordo com um relatório do "Sächsische Zeitung", cédulas de voto manipuladas foram inicialmente descobertas em dois distritos eleitorais. "Essa suspeita se materializou em relação aos distritos eleitorais 36011 e 36012", informou um porta-voz da cidade de Dresden ao jornal. Os dois distritos eleitorais ficam em Langebrück, no norte de Dresden. Irregularidades adicionais foram descobertas posteriormente em outros distritos.

No distrito eleitoral 36012, o partido "Freie Sachsen" obteve um resultado notável, recebendo 10,2% cada de votos diretos e de lista, totalizando 119 votos. Nas eleições estaduais, o partido menor conseguiu 2,2% dos votos. De acordo com o Bild, funcionários de casas de repouso e carteiros estão sendo investigados como potenciais envolvidos em Dresden. A polícia ainda não confirmou isso.

Quão prevalente é a corrupção eleitoral na Alemanha?

Extraordinariamente rara. Um porta-voz do Bundeskriminalamt informou ao stern que a corrupção eleitoral é tão pouco comum na Alemanha que não é listada separadamente na Polizeikriminalstatistik. "A corrupção eleitoral não é um problema na Alemanha", afirmou o porta-voz.

Atualmente, há rumores de cerca de 130 cédulas de voto manipuladas na Saxônia, onde as autoridades identificaram tentativas de manipulação. Um total de cerca de 2,37 milhões de votos foram emitidos nas eleições estaduais de domingo.

Os eleitores devem estar preocupados?

Não. (Tentativas de) corrupção eleitoral é extraordinariamente rara na Alemanha. No passado, houve casos de informações falsas e fotos fabricadas circulando nas redes sociais, falsamente retratando corrupção eleitoral. No entanto, eles foram desmentidos e explicados online pelo Bundeswahlleiter.

Grupos de extrema-direita tentaram subverter processos democráticos com campanhas e ações em eleições anteriores. O partido "Freie Sachsen", que teria se beneficiado dos cruzes manipulados, também é classificado pelo Bundesamt für Verfassungsschutz como uma empreitada de extrema-direita. No entanto, ainda não está claro quem é responsável por essa tentativa de manipulação nas eleições estaduais.

Votos pessoais e votos por correio são contados e verificados por ajudantes voluntários. O número total de cédulas é cruzado com listas de eleitores e depois aprovado pelo comitê eleitoral. Se houver qualquer incerteza, representantes das autoridades respectivas estão disponíveis. Depois, as cédulas são embaladas de acordo com as regulamentações e devem ser armazenadas com segurança até que o comitê eleitoral do estado ou federal autorize sua destruição pelo menos 60 dias antes da próxima eleição.

"O processo e a contagem das eleições nos distritos de votação e por correio são públicos e verificáveis", informou um porta-voz do Bundeswahlleiter ao stern. "Qualquer um pode atuar como observador eleitoral e confirmar que tudo está acontecendo de maneira ordenada e rastreável."

A Comissão lançou uma investigação sobre as alegações de cédulas de voto manipuladas e tentativas de corrupção eleitoral na Saxônia, após a descoberta de anomalias em distritos eleitorais e o envolvimento de potenciais envolvidos, como funcionários de casas de repouso e carteiros.

Dado o raro ocorrido de corrupção eleitoral na Alemanha, como confirmado pelo Bundeskriminalamt, os eleitores não devem se preocupar excessivamente, mas ainda podem atuar como observadores eleitorais para garantir transparência e verificar que o processo eleitoral está ordenado e rastreável.

