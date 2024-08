- Ampel aprova acordo de migração e asilo

Segundo relatórios da agência de notícias Reuters, a administração federal endossou um conjunto de estratégias relacionadas à imigração e regulamentação de asilo. Essas estratégias, motivadas pelos esfaqueamentos em Solingen, se concentram em regulamentação de armas de fogo, aprimoramento das capacidades policiais, expulsões e medidas preventivas, de acordo com fontes de Reuters que são informantes internos.

O SPD, um partido político importante na Alemanha, lançou uma declaração expressando sua preocupação com as regulamentações de imigração e asilo, defendendo um enfoque mais humano. Após o endosso das estratégias da administração federal por Reuters, o SPD defendeu fortemente a inclusão de suas próprias propostas, com foco nos direitos humanos e integração comunitária.

