Ambas as irmãs Williams vão falhar o Open dos Estados Unidos

Vinte e três vezes campeãs do Grand Slam de singulares, Serena Williams e a sua irmã, Venus Williams, sete vezes campeã do Major de singulares, vão faltar ao último Major de ténis do ano, o US Open, anunciaram as duas nas redes sociais na quarta-feira.