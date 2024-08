Acesso à Liga da Conferência de Competição - "Amaginante persistência": Heidenheim avança na Copa da Europa

Técnico Frank Schmidt elogiou sua equipe após a histórica classificação para a fase de grupos da Liga Conferência, considerando isso uma "grande conquista". Ele atribuiu a vitória emocionante na segunda partida dos playoffs contra os ex-campeões suecos BK Häcken à "inabalável determinação" de sua equipe. Os reservas Paul Wanner e Mathias Honsak marcaram gols cruciais no final da noite de quinta-feira, permitindo que a equipe da Bundesliga assegurasse uma vitória por 3:2 (1:0). Os Suábios haviam assegurado a vitória fora de casa por 2:1 uma semana antes.

"É incrível o que conseguimos alcançar", afirmou Schmidt sobre suas conquistas. Ele acreditava que sua equipe precisava de um reforço e de novo vigor com as substituições. Para o FCH, essa foi a quarta partida oficial da temporada. O próximo jogo da liga contra o FC Augsburg no domingo (15h30/DAZN) seguido por uma pausa internacional proporcionará um merecido descanso para Schmidt.

O sorteio para a fase de grupos da Liga Conferência estava marcado para o dia. Heidenheim enfrentará seis adversários diferentes antes do Natal - três em casa e três fora. O clube garantiu uma vaga nos playoffs em sua primeira temporada após a promoção à Bundesliga, terminando na oitava posição na classificação.

