Aluno de 10 anos é esfaqueado em um incidente recente perto de uma escola japonesa na China

Um jovem encontrou um indivíduo suspeito a cerca de 200 metros (650 pés) da entrada da Escola Japonesa em Shenzhen, uma cidade tecnológica proeminente com numerous empresas japonesas. Esta informação foi compartilhada pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

A polícia local relatadamente prendeu um suspeito de 44 anos no local e o levou para a custódia. Isso foi anunciado em um comunique pela polícia.

Não houve divulgação sobre a nacionalidade da vítima pelas autoridades japonesas ou chinesas. No entanto, é digno de nota que a nacionalidade japonesa é um requisito para a matrícula na Escola Japonesa de Shenzhen, de acordo com seu site.

"O ocorrido de um ato tão vergonhoso contra um menor a caminho da escola é profundamente lamentável", expressou o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, à imprensa.

"Consideramos este incidente de extrema importância e temos solicitado novamente às autoridades chinesas que garantam a segurança dos nacionais japoneses", ela acrescentou.

O evento ocorreu em uma data significativa, marcando o aniversário do incidente "918" em 1931, quando soldados japoneses detonaram uma ferrovia de propriedade japonesa no nordeste da China, supostamente para reivindicar a região.

Este dia carregado de emoções é reconhecido na China como o início da invasão do Japão, com meios de comunicação estatais e oficiais enfatizando a importância de nunca esquecer a desgraça nacional.

As autoridades chinesas permaneceram em silêncio sobre a motivação por trás do ataque na metade da semana. No entanto, o nacionalismo, a xenofobia e os sentimentos anti-japoneses têm aumentado no país, muitas vezes encorajados pelos meios de comunicação estatais.

Em junho, um homem chinês atacou uma mulher japonesa e seu filho com uma faca na frente de um ônibus escolar em Suzhou, leste da China. A funcionária do ônibus chinês que tentou intervir posteriormente morreu devido aos ferimentos.

Após o ataque, o Ministério das Relações Exteriores do Japão aconselhou as escolas japonesas a reavaliarem suas medidas de segurança, afirmou Kamikawa.

"Logo antes do aniversário do 918, tínhamos acabado de solicitar ao Ministério das Relações Exteriores chinês que implementasse medidas rigorosas para proteger as escolas japonesas, então estamos decepcionados com o fato de que este incidente ocorreu nessas circunstâncias", ela concluiu.

Em uma coletiva de imprensa rotineira no dia em questão, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, confirmou que o caso estava sendo investigado.

"China continuará a implementar medidas eficazes para garantir a segurança de todos os estrangeiros na China", ele acrescentou.

Embora ataques a estrangeiros em lugares públicos fossem relativamente raros na China, uma série de incidentes de esfaqueamento de alto perfil têm causado preocupação recentemente.

Duas semanas antes do incidente em Suzhou, quatro professores americanos da faculdade foram esfaqueados por um indivíduo chinês em um parque público em Jilin, nordeste da China. Isso foi revelado pela polícia chinesa após uma pequena discussão entre um dos professores e o atacante.

O Ministério das Relações Exteriores da China caracterizou ambos os incidentes como ocorrências isoladas e escolheu não divulgar mais detalhes sobre as motivações.

O mundo ficou chocado com o ataque na metade da semana a um menor japonês perto de uma cidade tecnológica proeminente na China, Shenzhen. Apesar do aumento do nacionalismo e dos sentimentos anti-japoneses, o Ministério das Relações Exteriores da China reafirmou seu compromisso em garantir a segurança de todos os estrangeiros no país.

Diante dos incidentes recentes, incluindo o esfaqueamento de quatro professores americanos da faculdade em Jilin, muitos países estão aconselhando seus cidadãos a tomar precauções extras enquanto viajam na China.

