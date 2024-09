Seguindo as manifestações agrícolas - Alterações deliberadas da política agrícola da UE sugeridas por especialistas do sector

"Mais Fundos para o Meio Ambiente, Bem-estar Animal e Agricultores em Dificuldades": A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defende uma substancial reformulação da política agrícola da UE. De acordo com o relatório final do diálogo estratégico em questão, "o quadro existente precisa ser ajustado para enfrentar os desafios atuais e futuros". A política agrícola da UE, com orçamentos na casa dos centenas de bilhões de euros, é uma das despesas mais significativas do orçamento da UE.

A presidente von der Leyen expressou durante a entrega do relatório em Bruxelas: "Poucos setores são tão vitais para o nosso continente quanto a agricultura". No entanto, ela reconheceu: "Nossos agricultores enfrentam muitos desafios, como a feroz competição global ou os impactos catastróficos da mudança climática".

Özdemir Aprova as Sugestões

A equipe de especialistas sugere que a política agrícola da UE deve se concentrar nos agricultores com maior necessidade financeira. Também propõe incentivar práticas amigáveis ao meio ambiente e vantagens para empregados e bem-estar animal. Além disso, sugere melhorar as condições de vida nas áreas rurais. As propostas feitas por representantes da agricultura, varejo, ciência e sociedade civil não são juridicamente vinculativas.

O ministro federal da Agricultura, Cem Özdemir, endossou as recomendações, afirmando: "Os agricultores têm o direito de esperar financiamento lucrativo para que seus esforços ambientais, de proteção de espécies, climáticos e de bem-estar animal tenham recompensa financeira".

Especialistas: Mudança é Imediata

A equipe começou suas operações em janeiro com o objetivo de criar soluções colaborativas para o futuro dos sistemas agrícolas e alimentares da UE. Cerca de 30 representantes do setor agrícola e alimentar, além da ciência, realizaram várias reuniões. Eles enfatizaram que a mudança é necessária agora. Também se afirmou: "A transição para uma dieta equilibrada, mais saudável e sustentável é vital para uma transição mais suave".

A presidente von der Leyen anunciou o diálogo estratégico em setembro de 2023. Agricultores de vários países da UE, incluindo a Alemanha, realizaram protestos contra as regulamentações ambientais da UE, principalmente contra cortes governamentais na Alemanha, mas as regulamentações da UE de Bruxelas muitas vezes são criticadas pelos agricultores. Houve violência durante os protestos na Europa.

A agricultura foi um assunto importante durante a campanha eleitoral europeia. A presidente reeleita von der Leyen prometeu apresentar uma visão para a agricultura e alimentos dentro dos primeiros 100 dias de seu mandato. No entanto, sua equipe ainda não está formada, então a identidade do futuro comissário da UE para a agricultura permanece incerta.

