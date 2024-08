- Alteração da verdade ou do fato: saudação em onze línguas estrangeiras diferentes

Um vídeo simples do político-chefe da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), para fãs de futebol em onze idiomas, surpreende a oposição SPD. A causa da incerteza: para iniciar a Eurocopa masculina da UEFA na Alemanha, a administração do estado publicou vários vídeos em suas plataformas do Instagram e YouTube em junho, com Wüst cumprimentando fãs de futebol de diferentes partes da Europa em vários idiomas.

"O aparente domínio linguístico impressionante é, na realidade, um vídeo criado com a ajuda da inteligência artificial - uma gravação convincentemente realista, mas técnica e manipulada", expressa a preocupação da SPD em uma consulta à administração do estado. O vídeo de Wüst "quase ou não reconhecível como uma cópia para espectadores e ouvintes não treinados - apesar da marca d'água".

De fato, o software de IA replicou a voz e as expressões faciais de Wüst com tanta precisão que pareceu que ele estava falando pessoalmente - em inglês, francês, italiano, holandês, polonês, português, romeno, espanhol, checo, turco e ucraniano.

Entre outras coisas, podia-se ouvir: "Caro fã de futebol, bem-vindo à Renânia do Norte-Vestfália! Aqui reside a alma do futebol. Aqui reside o campeão de futebol da Alemanha. Como político-chefe, eu lhe dou as boas-vindas à Eurocopa da UEFA e desejo uma excelente estadia em nosso magnífico país".

Em sua resposta, a administração do estado agora esclarece que o vídeo de boas-vindas continha vários sinais visíveis de uso de IA. Afinal, quatro cidades da RNV estavam sediando um total de 20 partidas. "Para refletir o caráter aberto e internacional da Renânia do Norte-Vestfália, era intenção da administração do estado dar as boas-vindas aos visitantes do país para a Eurocopa da UEFA em sua língua natal", explicou a chancelaria do estado a estratégia da IA.

Todos os requisitos legais foram cumpridos no uso da IA. Atualmente, estão sendo formuladas diretrizes para o uso da IA em vários aspectos da administração do estado. A SPD alerta para a crescente dificuldade em distinguir entre conteúdo genuíno e artificialmente gerado ou manipulado.

