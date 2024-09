Altera significativamente a sua perspectiva de forma substancial, como afirmado pela IfW.

O Instituto Kiel para a Economia Global (IGW) está prevendo novamente uma economia em contração neste ano. Os pesquisadores ajustaram significativamente sua previsão econômica, prevendo uma queda de 0.1% no PIB, como anunciado na quarta-feira. No verão, o instituto havia antecipado um crescimento ligeiro de 0.2%. A perspectiva para 2025 também piorou.

De acordo com o economista-chefe do ifW, Stefan Kooths, os sinais otimistas fornecidos pelos indicadores líderes no verão não se materializaram. Neste ano, a economia está sendo impactada negativamente pelo baixo gasto do consumidor, com os lares optando por poupar apesar de terem rendimentos reais mais altos. Além disso, os setores da indústria e da construção estão "afundando ainda mais na recessão".

Para o próximo ano, o instituto também revisou sua previsão para baixo: o crescimento previsto foi reduzido de 1.1% para um modesto aumento de 0.5%. A economia alemã é esperada para recuperar alguma força devido a rendimentos crescentes, demanda estrangeira aumentada e taxas de juros decrescentes. O desemprego temporário pode aumentar para 6.1%, e a inflação "deve diminuir lentamente para 2%".

No ano de 2026, o ifW prevê um crescimento econômico de 1.1% em uma estimativa preliminar. No entanto, 0.3 pontos percentuais desse crescimento projetado são atribuídos ao número acima da média de dias úteis.

