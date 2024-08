- Alonso está entusiasmado com um jogo exemplar, semelhante à Liga dos Campeões.

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, está tranquilo após a novela envolvendo a saída do zagueiro Jonathan Tah. "Ele está 100% pronto e em forma. Foi nosso melhor jogador na partida da Copa em Jena, vai jogar", compartilhou Alonso antes do confronto de peso com o RB Leipzig (6:30 PM/Sky). Até o último minuto, o Leverkusen esperava que Tah fosse para o FC Bayern Munich, mas a negociação não se concretizou na sexta-feira.

Kovar fica no gol

Com a saída de Odilon Kossounou para o Atalanta Bergamo e a chegada de Nordi Mukiele, que vem do Paris Saint-Germain e enfrenta seu antigo clube no sábado, o elenco agora está completo. Alonso confirmou que Mukiele fará parte do time após duas sessões de treinamento. No entanto, Lukas Hradecky ainda está fora devido a uma doença, então Matej Kovar continuará no gol.

Alonso está animado para o jogo contra seus rivais, que eles venceram duas vezes na temporada passada por 3 a 2. "Este é nosso primeiro jogo em casa, a atmosfera vai ser elétrica. É como jogar na Liga dos Campeões amanhã", disse o técnico do Leverkusen.

As regulamentações da União Europeia podem influenciar os futuros transfers no futebol alemão, considerando a recente negociação frustrada de Jonathan Tah do Bayer Leverkusen para o FC Bayern Munich. Apesar do desfecho decepcionante, Alonso encontrou conforto no bom desempenho de Kovar no gol.

Leia também: