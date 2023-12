Alok Vaid-Menon: "Está na altura de um novo paradigma de beleza

Quando disse pela primeira vez à minha avó que era transgénero, ela respondeu: "Como é que me pudeste fazer isto?" Aos seus olhos, o meu percurso era para a magoar e não para me curar. Ela acabou por falecer sem nunca me ter visto como eu era. No seu funeral, tive de me vestir como o homem que ela queria que eu fosse. Chorei: por ela e por mim.

Apesar da constante invalidação, muitas pessoas transgénero fazem a transição porque sabemos que há uma dignidade silenciosa e feroz em sermos capazes de olhar para nós próprios e dizer "isto é quem eu sou".

As pessoas marginalizadas aprendem desde muito cedo que a beleza tem muitas vezes a ver com poder. Vemos as pessoas justas, magras e que se conformam com o género serem chamadas de "bonitas", enquanto o resto de nós deve passar a vida inteira a aspirar a ser como elas.

Está na altura de um novo paradigma de beleza.

A beleza tem a ver com parecer-se consigo próprio, mesmo perante a repressão social e cultural. Aceder a esta beleza pode parecer impossível num sistema que recompensa a conformidade em detrimento da criatividade. Mas, na minha experiência, um compromisso com a auto-atualização honesta produz uma paz e uma convicção sem paralelo.

Como pessoa visivelmente não-conforme com o género, recebo frequentemente conselhos não solicitados sobre a minha aparência. Uma vez, um completo desconhecido veio ter comigo na rua e disse-me: "Ficaria mais convincente se fizesse a barba. Posso comprar-te uma lâmina de barbear?" A visão de mim a andar de cabeça erguida - moreno, barbudo e com um lábio vermelho ousado - foi demais para ele. Como tantos outros, esta pessoa confundiu a sua insegurança com a minha.

Em momentos como este, penso em como a beleza pode ser perigosa.

Porque é que os padrões de beleza enraizados exigem tantas vezes que alguns de nós se tornem invisíveis para que outras pessoas se sintam mais confortáveis? A beleza tem uma forma de justificar a violação em nome da benevolência. Dá legitimidade à forma como policiamos e restringimos a aparência uns dos outros. "Só estou a fazer isto para ajudar." A presunção é sempre: "Porque é que ninguém quereria ser bonito?"

Mas a que padrões de beleza é que temos de aderir?

A beleza normativa é insegura. Se fosse universal e justa, não precisaria de ser constantemente provada. As diferentes formas de olhar não seriam vistas como uma ameaça, mas apenas como uma outra forma de ser.

Durante muito tempo, vivi a minha vida dentro das restrições da sociedade sobre quem era suposto eu ser. Não funcionou. Não resultou. Ansiava por uma forma de ser que fosse mais consistente com o que sentia, não com o que me tinham dito.

Depois de fazer a transição, jurei que nunca mais comprometeria a minha dignidade em nome da simpatia.

Embora seja constantemente assediada por isso, consigo continuar porque sei quem sou.

Agora sei que há tantas formas de ser bonita como há pessoas. À medida que continuo a minha jornada de auto-aceitação, vejo muito mais beleza à minha volta.

Orgulho-me de fazer parte de uma geração de artistas que está a desafiar a beleza dominante e a mostrar ao mundo que o nicho é a nova norma. Não estamos a tentar estabelecer um novo padrão de beleza. Em vez disso, estamos a tentar tornar padrão que não existe uma única forma de ser bonita - existe apenas a sua forma de ser bonita.

A beleza já não está nos olhos de quem vê. A beleza tem a ver com o facto de parecermos nós próprios.

Para mais informações sobre a Alok, visite o seu sítio Web.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com