Alojamentos históricos em parques nacionais: 10 dos nossos favoritos

Situadas dentro ou perto de locais do Serviço Nacional de Parques, estão entre as estâncias mais exclusivas do mundo, apesar de algumas não oferecerem ar condicionado, ligação à Internet ou, num caso, acesso rodoviário à estalagem.

Várias dessas pousadas históricas são anteriores à existência do Serviço Nacional de Parques, que foi criado em 1916.

Aqui estão alguns dos nossos favoritos para desfrutar na próxima vez que viajar para um parque nacional:

1. El Tovar

Grand Canyon, Arizona

Ao viajar para o Parque Nacional do Grand Canyon, não há quarto mais exclusivo do que um na borda. O hotel de presidentes e outras personalidades, El Tovar foi construído na borda do Grand Canyon a um custo de US$ 250.000 e inaugurado em 1905.

Um cruzamento entre um chalé suíço e uma villa norueguesa para atrair a elite da época, foi designado como um marco histórico nacional em 1987.

2. Hotel Majestic Yosemite

Parque Nacional de Yosemite, Califórnia

Não importa que o histórico Ahwahnee Hotel, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, tenha sido rebaptizado de Majestic Yosemite Hotel, em resultado de um litígio de marca registada entre um antigo concessionário e o Serviço Nacional de Parques.

Construído na década de 1920 para servir os mais abastados, o Majestic/Ahwahnee éum local de sonho para quem quer ficar num local de luxo no parque. Não está no seu orçamento? Pare para tomar uma bebida ou uma refeição e apreciar as vistas das Cataratas de Yosemite, Half Dome e Glacier Point. (Os quartos do edifício principal foram recentemente renovados, e o trabalho para atualizar as suites começará no final de 2018).

3. Pousada Greyfield

Cumberland Island National Seashore, Geórgia

A maior e mais meridional ilha barreira da Geórgia, Cumberland Island National Seashore , é o lar de praias imaculadas, florestas e cavalos selvagens. Para os que não estão interessados em acampar na ilha, Thomas e Lucy Carnegie construíram o que é atualmente a Pousada Greyfield, com 16 quartos, para a sua filha Margaret Ricketson.

A sua filha, Lucy R. Ferguson, converteu a casa numa estalagem em 1962, e a família ainda gere a propriedade. Os quartos de hóspedes da casa principal foram renovados no final de 2017, mantendo a integridade histórica da casa.

A casa pode ser mais conhecida como a escolha de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette para a sua festa de casamento de 1996.

4. Pousada do Lago da Cratera

Parque Nacional do Lago da Cratera, Oregon

Uma erupção desencadeou o colapso de um vulcão imponente e criou o lago mais profundo dos Estados Unidos no Crater Lake National Park , no Oregon. O Crater Lake Lodge foi construído na extremidade de uma cratera formada pelo colapso do vulcão e foi inaugurado em 1915.

Apesar da história violenta do local, o alojamento transpira calma (não há televisões nem telefones nos quartos).

Tire uma fotografia junto à lareira do Salão Principal e peça um quarto junto ao lago para obter as melhores vistas. A pousada está aberta sazonalmente do final de maio a meados de outubro, e passeios de barco pelo lago estão disponíveis durante a maior parte da temporada.

5. Pousada LeConte

Parque Nacional Great Smoky Mountains, Carolina do Norte/Tennessee

Localizado perto do cume do Monte LeConte, a uma altitude de 1.200 metros no Parque Nacional Great Smoky Mountains, o LeConte L odge teve um começo humilde. Começou por ser um acampamento de tendas quando se discutia a transformação do terreno num parque nacional. O fundador do Lodge, Jack Huff, começou a construir o retiro em 1926, oito anos antes de o terreno ser designado como parque nacional.

A época de funcionamento de 2018 decorre entre meados de março e 20 de novembro, e o diretor-geral do lodge, John Northrup, afirma que o lodge acolhe cerca de 12 000 hóspedes durante a época de oito meses e 15 000 excursionistas por ano. (Os excursionistas podem comprar comida na pousada).

A pousada, onde os hóspedes dormem em cabanas de madeira com aquecimento de propano e lanternas de querosene (sem eletricidade), só pode ser alcançada caminhando por uma das cinco trilhas. Acorde cedo para chegar a Myrtle Point e ver o nascer do sol.

6. Pousada no Presidio

Presidio de São Francisco, Califórnia

Outrora o alojamento dos solteiros para os oficiais solteiros do Exército dos EUA baseados no Presidio de São Francisco, o edifício de estilo Georgiano Revival foi construído em 1903 e batizado Pershing Hall em homenagem ao General John J. Pershing. Localizado no Posto Principal, outrora o centro social do posto, foi restaurado como a Pousada do Presidio.

O Exército dos EUA deixou o Presidio em 1994 e a pousada foi inaugurada em 2012. Recebeu a certificação LEED Gold do U.S. Green Building Council pouco depois da sua abertura. A Waterford Hotels & Inns, que gere a estalagem para o Presidio Trust, abrirá o The Lodge at the Presidio num edifício histórico no Posto Principal do Presidio no final de junho de 2018.

7. A Pousada em Brandywine Falls

Parque Nacional do Vale de Cuyahoga, Ohio

Construído em 1848 com vista para Brandywine Falls como a casa de James e Adeline Wallace, o Inn at Brandywine Falls no Cuyahoga Valley National Park , em Ohio, mantém o seu carácter do século XIX, mas oferece refeições da quinta para a mesa e um jacuzzi para dois num antigo celeiro que é agora uma suite.

Situada entre Cleveland e Akron, Ohio, a localização da estalagem com seis quartos é um refúgio da azáfama da cidade. É um local conveniente para observação de pássaros nas proximidades, caminhadas, ciclismo e esqui cross country no inverno, ou simplesmente apreciar a vista das quedas de 65 pés.

8. Pousada Old Faithful

Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming

Localizado perto do Old Faithful Geyser, na parte sudoeste do Parque Nacional de Yellowstone,o Old Faithful Inn foi projetado pelo arquiteto Robert Reamer e construído em 1904 com troncos e pedras locais.

Um marco histórico nacional e anfitrião de muitos presidentes, a pousada não tem Internet, televisão, rádio ou ar condicionado. Mais uma razão para se encontrar com os seus amigos na enorme lareira de pedra do átrio ou para sair para caminhar e explorar o primeiro parque nacional da nação. A pousada abre todos os anos em maio e fecha no início de outubro.

9. Pousada Evergreen

Parque Nacional de Yosemite, Califórnia

Construído em 1921, o Evergreen Lodge foi originalmente construído para apoiar a construção da barragem O'Shaughnessy no Vale Hetch Hetchy. A uma milha do Parque Nacional de Yosemite, também serviu como posto de correios, armazém geral e restaurante.

A estalagem foi comprada no final dos anos 20 por estalajadeiros que construíram a estalagem principal que existe atualmente, embora tenha sido renovada várias vezes. Dispõe de actividades recreativas guiadas e de excursões à vizinha Yosemite. Para os viajantes que querem todas as coisas novas, os proprietários abriram o Rush Creek Lodge a menos de uma milha do parque em 2016.

10. Casa do Vulcão

Parque Nacional dos Vulcões do Havai, Havai

As erupções no Kilauea tinham fechado a maior parte do Parque Nacional dos Vulcões do Havai desde 11 de maio, o que significava que o único alojamento dentro do parque também tinha de fechar. O parque reabriu a 22 de setembro e a reabertura do hotel está prevista para 6 de outubro.

A Volcano House permite aos visitantes aproximarem-se de um vulcão ativo. Inaugurado em 1846 no atual Hawaii Volcanoes National Park, o Volcano House tem vista para a cratera Halema'uma'u no cume do Kilauea.

O hotel mais antigo do estado, reabriu em 2013 após uma renovação de 7 milhões de dólares. Há quartos com vista para o vulcão Kilauea e para a floresta tropical havaiana, e uma caminhada que leva os visitantes ao Trilho Napau. Assumindo que as estradas sobrevivem à última erupção, uma viagem de 11 milhas leva os condutores à volta da borda da cratera.

Este artigo foi originalmente publicado em junho de 2016 e foi atualizado em setembro de 2018.

