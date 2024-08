- Alocar fundos maciços para empresas de transporte da Saxónia.

O Departamento de Transportes da Saxônia está distribuindo uma ajuda financeira maciça para várias empresas de transporte no Estado Livre. O Ministério dos Transportes da Saxônia anunciou que a Autoridade de Transporte de Dresden (DVB) receberá uma quantia de 30 milhões de euros, principalmente para a compra de novos ônibus e bondes. Ao desmembrar os fundos, 14,4 milhões de euros serão alocados especificamente para a compra de sete novos veículos de bonde.

Além disso, a DVB também espera receber mais 5,8 milhões de euros em financiamento. Além disso, cerca de 15,3 milhões de euros serão destinados à aquisição de 45 ônibus articulados de emissão zero para ampliar a frota de transporte da capital do estado e reduzir as emissões de dióxido de carbono. Essas melhorias na infraestrutura são apoiadas pelo Estado Livre usando fundos federais e estaduais.

Apoio ao Setor de Transportes na Saxônia

Outras empresas de transporte na Saxônia também estão recebendo sua parte dos fundos para ônibus ecologicamente corretos. A RegioBus Mittelsachsen GmbH em Mittweida receberá aproximadamente 3,8 milhões de euros, principalmente para a compra de doze ônibus padrão e cinco ônibus midi com motores elétricos a bateria.

A Regionalverkehr Westsachsen GmbH em Zwickau receberá cerca de 4,1 milhões de euros, que serão usados para adquirir cinco min ônibus, três ônibus padrão e 51 ônibus elétricos para suas linhas.

A Regionalverkehr Erzgebirge GmbH em Annaberg-Buchholz se beneficiará de um investimento de cerca de 1,6 milhão de euros, principalmente para a compra de cinco min ônibus elétricos, seis ônibus padrão, dois ônibus articulados padrão e seis ônibus grandes padrão.

Como afirmou o Ministro dos Transportes da Saxônia, Martin Dulig, "Este financiamento ajuda as empresas de transporte a se conformarem às regulamentações federais sobre a compra de veículos rodoviários ambientalmente corretos, enquanto também apoiam nossos esforços para alcançar objetivos de proteção ambiental e climática". O Estado Livre está comprometido em apoiar essas empresas em seus significativos investimentos.

O Departamento de Transportes da Saxônia está injetando milhões em diversas empresas de transporte no Estado Livre, não apenas na DVB. Com o financiamento recebido, a RegioBus Mittelsachsen GmbH planeja injetar cerca de 3,8 milhões de euros na compra de ônibus elétricos.

Leia também: