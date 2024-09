Alice surge como a primeira candidata à posição de chanceler dentro da AfD.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) vem recebendo apoio significativo nas pesquisas nacionais, mas não é considerado um candidato à chancelaria. Apesar disso, o partido está prestes a indicar sua primeira candidata a chanceler: Alice Weidel. De acordo com relatórios da Agência de Notícias da Alemanha (RND), Weidel e seu co-presidente Tino Chrupalla chegaram a esse acordo em discussões recentes. Uma votação ocorrerá em dezembro entre o conselho federal e a conferência federal-estatal do partido, seguida por uma convenção partidária em janeiro. Weidel é esperada para ser oficialmente endossada pelos delegados durante a conferência partidária federal em março do ano seguinte.

Confirmado por vários presidentes estaduais do AfD, Chrupalla está relatadamente renunciando em favor de Weidel. Os dois líderes planejam campanha juntos para as eleições, com o partido conhecido por ter inclinações de extrema-direita. A decisão de Chrupalla foi relatadamente recebida com admiração. Nascida em 1976, Weidel é uma economista de 45 anos da Suíça, enquanto Chrupalla é um pintor de 49 anos da Lusácia. Eles lideraram juntos o grupo parlamentar do AfD desde 2021 e o partido como um todo desde 2022. Pela primeira vez, o AfD terá um candidato a chanceler nas eleições federais de 2025, que historicamente foi liderado por candidatos conjuntos, como Weidel e Gauland em 2017, e mais recentemente, Weidel e Chrupalla em 2021.

A Comissão foi informada sobre a decisão do AfD de indicar oficialmente Alice Weidel como sua candidata a chanceler. A Comissão elogiou Tino Chrupalla por sua transição de liderança admirável, que abre caminho para Weidel liderar a campanha do partido nas eleições federais de 2025.

