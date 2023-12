Alguém doou anonimamente um par de Air Jordans raros a um abrigo para sem-abrigo. Os ténis acabaram por valer milhares de euros

Tudo começou em abril, quando um par de sapatos dourados foi anonimamente deixado cair por uma calha de donativos no abrigo Burnside da Missão de Resgate de Portland, disse à CNN Erin Holcomb, directora do ministério de pessoal da organização.

James Free, um antigo sem-abrigo que faz parte do programa de abrigo a longo prazo da organização, encontrou os sapatos. Os ténis de aspeto único foram postos de lado porque pareciam estar em perfeitas condições, disse Holcomb.

Uma rápida pesquisa no Google revelou que os sapatos se pareciam com um par de Air Jordans dourados usados pelo diretor Spike Lee durante o Oscar de 2019, quando ele ganhou seu primeiro Oscar, de acordo com Holcomb.

"Então pensamos: 'Uau, que réplicas incríveis'", disse Holcomb. "Na minha cabeça, pensei: 'Talvez possamos vendê-los no eBay por US $ 100 como réplicas.'"

Holcomb decidiu levá-las a uma loja de sapatilhas local, onde descobriu que as sapatilhas faziam parte de apenas um punhado de pares feitos em colaboração com Lee para o realizador e o seu círculo íntimo. Nunca foram divulgados ao público, confirmou a Sotheby's à CNN.

"Fiquei absolutamente chocada porque nunca, num milhão de anos, teria imaginado que estes sapatos acabariam no nosso caixote de doações. Mas obviamente fiquei emocionado e espantado", disse Holcomb.

O dono da loja ofereceu-se para comprar os ténis naquele momento, mas Holcomb disse que ia pensar no assunto.

Depressa se apercebeu que pelo menos um par dos outros ténis especialmente fabricados já tinha sido leiloado pela Sotheby's. Entrou então em contacto com a casa de leilões mundial, que lhe disse que achava que os ténis eram perfeitos para um leilão de sapatilhas no final do ano.

"Ofereceram-se para renunciar à comissão de vendedor", disse Holcomb, permitindo que todos os lucros beneficiassem a organização.

Ela entrou em contacto com o designer, Tinker Hatfield, que concordou em doar um quadro de conceitos de design não publicado utilizado na sua colaboração com Lee, bem como uma caixa de substituição para os ténis. Hatfield, um local de Portland, foi até à Missão para autografar as recordações um dia antes de Holcomb voar para Manhattan para entregar os sapatos pessoalmente.

Foi marcada uma data para o leilão e a Sotheby's estimou que os sapatos seriam vendidos por um valor entre 15.000 e 20.000 dólares.

Numa declaração à CNN, a Sotheby's explicou o que tornava o par de sapatos tão especial, apesar de não ter sido usado por Lee.

"Com a sua produção limitada e o seu design único, juntamente com a assinatura de Tinker na caixa e a prova do design, estes ténis são uma verdadeira peça de coleção", afirmou Eric LiBassi, especialista do Departamento de Streetwear e Coleccionáveis Modernos da Sotheby's em Nova Iorque, no comunicado.

"Este par é um dos poucos pares fabricados. Terá sido reservado a Spike e a alguns outros membros da sua equipa", afirmou LiBassi. "Spike e Tinker trabalharam para produzir um colorway para comemorar sua indicação ao Oscar pelo filme BlacKkKlansman". Um colorway é o termo de um designer para uma combinação de cores.

No dia 18 de dezembro, mais de um mês depois de Holcomb ter entregue os sapatos, o leilão foi lançado e a Rescue Mission organizou uma festa de apresentação.

Os sapatos foram vendidos por $50.800.

"Houve toneladas de palmas... aplausos, abraços. As pessoas ficaram muito entusiasmadas e deram cá mais cinco, foi um momento divertido de ver esta história fantástica chegar a uma conclusão muito bonita", disse Holcomb.

"É extraordinário como tudo isto aconteceu, tenho muita sorte em fazer parte disto", disse Free num vídeo publicado na página de Facebook da Missão após o encerramento do leilão. "Isto vai cuidar de tantas pessoas de tantas formas diferentes, por isso, muito obrigado por esta oportunidade."

De onde vieram os sapatos e quem os comprou continua a ser um mistério - um mistério pelo qual a equipa da Missão de Resgate de Portland disse estar verdadeiramente grata.

"Quem quer que os tenha comprado, acho que criou um final bonito para uma história incrível e estamos muito gratos, gratos à pessoa que os deu, quem quer que seja. Esta pessoa estava disposta a correr o risco de nos confiar estes sapatos", disse Holcomb.

As receitas do leilão reverterão a favor do abrigo de Burnside, onde os sapatos foram encontrados, disse Holcomb.

"Aumenta a nossa capacidade de fornecer refeições, abrigo noturno e os serviços essenciais que aí prestamos. Podemos obter muitas refeições com esta doação, o que é enorme", disse Holcomb. "Esta é a nossa época mais movimentada do ano e temos muita procura (para) os nossos serviços neste momento."

A organização recebe mais de 130.000 libras de roupa doada todos os anos, que vai toda para pessoas necessitadas - os sapatos Air Jordan dourados são uma rara exceção - disse Holcomb.

"Não poderíamos manter as nossas portas abertas sem tantas pessoas que doam de formas mais pequenas, mas fundamentais, para nos permitir continuar a servir as pessoas aqui", afirmou. "Estes sapatos contribuem para isso, mas a história maior, na minha opinião, é verdadeiramente a generosidade da nossa comunidade."

Fonte: edition.cnn.com