Alexander Zverev diz que "provavelmente haveria mais" casos de Covid-19 no Open da Austrália com o aumento dos testes

Na quarta-feira, o francês Ugo Humbert testou positivo para a Covid-19 num teste realizado antes da partida, após a sua derrota na primeira ronda contra o compatriota Richard Gasquet.

"Muitos jogadores tinham-no quando chegaram, alguns jogadores penso que o têm agora", disse Zverev aos jornalistas após a sua vitória na segunda ronda contra John Millman.

"Não estamos a ser testados, por isso penso que se fôssemos testados, haveria provavelmente mais positivos do que há agora, de certa forma".

Todos os jogadores têm de estar totalmente vacinados para poderem jogar no Open da Austrália, exceto se tiverem uma isenção médica válida.

Numa entrevista à Nine Network na quinta-feira, o diretor da Tennis Australia, Craig Tiley, disse que os jogadores tinham de fazer o teste assim que chegassem à Austrália e novamente entre cinco e sete dias após a sua chegada.

Acrescentou ainda que os testes são obrigatórios se um jogador apresentar sintomas de Covid-19.

A CNN contactou a Tennis Australia sobre os seus protocolos de testes no Open da Austrália, mas não obteve resposta.

Garbiñe Muguruza, a terceira cabeça de série no sorteio feminino, disse, após a sua derrota na segunda ronda contra Alize Cornet, que tinha estado a fazer testes de dois em dois dias, sozinha no seu quarto de hotel, enquanto Zverev também disse que tinha estado a tomar precauções extra.

"Há muitos casos em Melbourne, há muitos casos em toda a Austrália, por isso não saio muito de casa. Ainda não fui a nenhum restaurante, não saí, não fui a lado nenhum a não ser o quarto de hotel e os tribunais", disse.

"Estou a fazer uma espécie de bolha para mim próprio, simplesmente porque não quero correr riscos e quero dar-me a melhor oportunidade possível de me sair bem aqui. Se apanhar Covid, é óbvio que isso não vai acontecer".

Na semana passada, o jogador australiano Bernard Tomic expressou a sua consternação com os protocolos de testes antes do Open da Austrália, dizendo: "Não acredito que ninguém esteja a ser testado. Estão a permitir que os jogadores entrem em campo com testes rápidos no quarto... não há testes PCR oficiais".

De acordo com Brett Sutton, Diretor-Geral da Saúde de Victoria, o estado registou 21.966 novos casos de Covid-19 na quarta-feira, perfazendo um total de 246.894 casos activos.

O Open da Austrália termina a 31 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com