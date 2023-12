Alexander Zverev: ATP vai investigar alegações de abuso doméstico

A ATP disse num comunicado que "condena totalmente qualquer forma de violência ou abuso e investigará tais alegações relacionadas com a conduta num torneio membro da ATP".

Numa entrevista à Slate em agosto, a ex-namorada do alemão, Olya Sharypova acusou-o de abusar física e emocionalmente dela no evento ATP Masters 1000 em Xangai em 2019.

Zverev foi questionado sobre as alegações numa conferência de imprensa antes do Open dos Estados Unidos de 2021, em agosto, e negou as acusações.

"Eu sempre disse que as alegações e tudo o que foi dito é falso", disse ele.

O jovem de 24 anos também escreveu no Twitter em agosto que nenhum abuso ocorreu.

"Envolvi os meus advogados alemães e americanos neste assunto. Eles já obtiveram uma providência cautelar contra a fonte e o autor que publicou as falsas alegações. O tribunal seguiu os nossos argumentos e afirma que as acusações levantadas são difamatórias e falsas. Por conseguinte, os advogados deram início a um novo processo contra a fonte e o autor.

"Nego categoricamente e de forma inequívoca ter abusado de Olya. Também apoio totalmente a criação de uma política de violência doméstica da ATP".

Zverev também disse à CNN em um comunicado que ele "estava pedindo à ATP para iniciar uma investigação independente há meses".

"Como já foi dito, eu nego categoricamente e inequivocamente qualquer uma dessas alegações".

Relativamente à investigação da ATP, o CEO da organização, Massimo Calvelli, disse num comunicado: "As alegações levantadas contra Alexander Zverev são sérias e temos a responsabilidade de as abordar. Esperamos que a nossa investigação nos permita estabelecer os factos e determinar as medidas de acompanhamento adequadas.

"Entendemos que Zverev se congratula com a nossa investigação e reconhecemos que ele negou todas as alegações. Também estaremos a acompanhar quaisquer outros desenvolvimentos legais após a injunção preliminar obtida por Zverev nos tribunais alemães".

Sharypova também afirmou que Zverev tentou sufocá-la com uma almofada num quarto de hotel em Nova Iorque, antes de fugir descalça com medo da sua vida.

Imagens de mensagens do WhatsApp mostradas à CNN Sport parecem sugerir que o alegado incidente aconteceu a 23 de agosto de 2019, um mês e meio antes do evento Shanghai Masters. Em outubro passado, Zverev disse que as alegações "simplesmente não são verdadeiras".

Sharypova disse à Slate que sua decisão de falar não foi sobre Zverev.

"Eu queria ser pública, ser honesta com todos vocês", disse ela. "Muitas raparigas nesta situação estão em silêncio. Não falam sobre o assunto porque têm medo de comentários de que não é verdade e coisas do género. Eu só queria mostrar que não é difícil falar sobre isso.

"Já aconteceu na vida real, já o viveste. Sabes que disseste a verdade, sabes que não és uma má pessoa e que não merecias isto."

