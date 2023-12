Alex Zanardi, lenda do desporto, em coma artificial após um terrível acidente de mota de mão em Itália

Zanardi, de 53 anos, a quem foram amputadas as duas pernas na sequência de um acidente de viação ocorrido há quase 20 anos, perdeu o controlo da sua bicicleta de mão quando participava na corrida de estafetas "Obiettivo tricolore" na Toscânia, Itália, na sexta-feira.

De acordo com vários relatos, atravessou a linha branca no caminho de um camião em sentido contrário, que não o conseguiu evitar.

Na sequência do acidente, o italiano foi transportado de avião para o hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, onde foi submetido a três horas de cirurgia neurológica de emergência devido a lesões faciais na cabeça.

O hospital divulgou um boletim médico atualizado no domingo, dizendo que o estado de Zanardi permanece "grave" mas estável.

"As actuais condições de estabilidade geral ainda não permitem excluir a possibilidade de eventos adversos", acrescentou.

A situação de Zanardi foi notícia nos cabeçalhos de todos os principais jornais desportivos italianos, à medida que se espalhava a notícia da gravidade do seu acidente.

O Corrierre dello Sport disse: "Não Alex, não!", enquanto o primeiro-ministro italiano Giusseppe Conte escreveu no Twitter: "Vamos lá Alex # Zanardi, não desistas. Toda a Itália está a lutar contigo".

Zanardi correu pela Jordan, Minardi e Lotus na F1 antes de se mudar com sucesso para as corridas da CART nos EUA, onde foi campeão em 1997 e 1998.

Voltou à F1 com a Williams durante uma época em 1999, antes de regressar à série CART.

Foi nessa fórmula que sofreu o infame acidente a 320 km/h em Lausitzring, na Alemanha, em setembro de 2001, escapando com vida, mas perdendo ambas as pernas.

Numa incrível demonstração de determinação e espírito, Zanardi adaptou-se às suas pernas protésicas e voltou a competir no Campeonato Europeu de Carros de Turismo em 2003, pilotando para a BMW.

Mas foi pelas suas proezas numa handbike que o homem de Bolonha se tornou mais conhecido por um público mundial, ganhando várias medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016 e nos campeonatos do mundo.

Zanardi estava a treinar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio deste ano, na esperança de aumentar a sua impressionante lista de medalhas de ouro, até que a competição foi adiada.

Zanardi também competiu nas extenuantes corridas de triatlo Ironman, estabelecendo um novo recorde mundial para um atleta paraolímpico numa corrida em Itália, em setembro passado, e continua a correr com BMWs especialmente adaptados em vários eventos de automobilismo de resistência.

As mensagens de apoio têm chegado a todo o mundo desportivo, com o antigo campeão mundial de F1 e lenda da Indy Car, Mario Andretti, a escrever: "Estou tão ansioso e assustado com o Alex Zanardi que estou a suster a respiração. Sou seu fã. Sou amigo dele.

"Por favor, façam o que eu estou a fazer e rezem, rezem por este homem maravilhoso", escreveu no Twitter.

"O Alex é uma das pessoas mais inspiradoras da vida e, como todos sabemos, é um lutador. Mantenham-se fortes e Forza Alex", publicou a sua antiga equipa Williams no Twitter.

"Luta como sabes fazer, Alex. És um grande homem, coragem", escreveu Charles Leclerc, estrela da Ferrari, no Twitter em italiano.

Fonte: edition.cnn.com