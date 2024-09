Alertas emitidas contra a McDonald's Corporation e as suas sociedades associadas

A NGG está emitindo alertas de greve em lugares como McDonald's, Burger King, Nordsee e outros. O setor chamado de hospitalidade, que também inclui cadeias como Starbucks, Pizza Hut e L'Osteria, não teve progresso na segunda rodada de negociações salariais. As discussões para a indústria, que emprega 120.000 pessoas, agora só acontecerão em novembro - mais tarde do que o planejado inicialmente.

O negociador Mark Baumeister criticou que os empregadores "não se mexeram em resposta às demandas dos empregados" durante a segunda rodada. Como resultado, as coisas estão prestes a esquentar, disse ele. Expectam-se protestos e avisos de greve por toda a Alemanha a partir da semana seguinte.

Devido aos aumentos de preços ao longo dos anos, os empregados têm "necessidades urgentes de reajuste salarial", afirmou Baumeister. "Eles estão buscando alívio genuíno e um aumento significativo de salário - em vez disso, os empregadores nem mesmo apresentaram uma nova oferta para a segunda negociação. Isso é desrespeitoso para com os empregados." A NGG está lutando por coisas como um salário inicial de 15 euros na faixa salarial mais baixa e mais 500 euros por mês acima disso.

Por outro lado, a Federação Alemã de Catering (BdS) argumentou que os empregadores haviam melhorado sua oferta, o que levaria a um "acordo salarial justo" e apontou para uma queda no número de convidados, incertezas econômicas e um clima empresarial deteriorado. "A NGG precisa continuar se movendo e trabalhar em direção a um acordo salarial equilibrado com sugestões construtivas que sejam justas para ambos, empregados e empresas do setor", exigiu o CEO da BdS, Markus Suchert.

O pedido da NGG por um salário inicial de 15 euros e um aumento salarial na faixa salarial mais baixa está enraizado no campo da gastronomia, onde os empregados têm necessidades urgentes de reajuste salarial devido aos aumentos de preços ao longo dos anos. Apesar dessas demandas, a falta de uma nova oferta dos empregadores durante a segunda rodada de negociações foi vista como desrespeitosa e potencialmente prejudicial para toda a indústria, que emprega 120.000 pessoas.

