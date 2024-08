- Alerta meteorológico: prevê-se potencial tempestade antes do fim de semana.

Nos próximos dias, o clima ameno em Hessen deve sofrer uma ligeira queda. O Serviço Meteorológico Alemão prevê algumas nuvens e chuvas passageiras no norte e no centro, com possibilidade de trovoadas e chuva forte esporádicas.

Apesar dessa transição, as temperaturas devem manter uma sensação de verão, com máximas variando de 24 a 31°C de norte a sul, e 22°C em altitudes mais elevadas. Até sábado à noite, a chuva deve cessar principalmente, levando a uma queda significativa nas temperaturas, que devem chegar a 18 a 14°C.

Previsão para o Fim de Semana

O fim de semana deve ser mais claro. No sábado, podem ocorrer chuvas isoladas, mas em grande parte, deve ficar seco. As máximas podem chegar a 32°C.

No domingo, espera-se sol e um pouco mais de calor: as temperaturas devem subir para 28 a 33°C. No entanto, nas colinas do norte de Hessen, podem ocorrer algumas chuvas passageiras, segundo a previsão do tempo.

O início da nova semana de trabalho deve ser marcado por chuvas intermitentes e trovoadas concentradas com chuva forte. Apesar disso, o clima deve permanecer quente, com temperaturas variando entre 28 a 32°C.

Apesar da previsão de melhores condições climáticas para o fim de semana, alguns moradores nas colinas do norte de Hessen ainda podem encontrar chuvas esporádicas. As outras regiões, no entanto, devem desfrutar de tempo ameno com o sol dominando o céu.

