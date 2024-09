Alerta emitida pelo especialista em extremismo Mansour sobre a iminente "tendência de radicalização potencialmente prejudicial"

Pesquisador Ahmad Mansour, que trabalha com refugiados e indivíduos com backgrounds migratórios há anos, notou uma tendência preocupante emergindo entre eles após os ataques em Israel em 7 de outubro.

Mansour, especialista em extremismo, considera a escalada do islamismo violento na Alemanha devido às ações da Hamas "extremamente alta". O grupo militante está manipulando emocionalmente a discussão política após seu ataque violento em Israel e o conflito subsequente em Gaza, não apenas alimentando o sentimento anti-Israel, mas também a radicalização islâmica na Alemanha, alertou o psicólogo.

Muitos indivíduos, de acordo com Mansour, agora estão mais suscetíveis a serem recrutados para atividades islâmicas violentas. Essa tendência, Mansour alertou, é "muito perigosa". O aumento da radicalização islâmica entre alemães após o ataque da Hamas em Israel pode ser ainda mais perigoso do que os ataques islâmicos em Mannheim e Solingen, ele afirmou. Em maio de 2021, um oficial de polícia foi morto em Mannheim em um ataque supostamente motivado pelo islã, e em agosto, um extremista islâmico matou três pessoas em um festival em Solingen.

De acordo com Mansour, os problemas de radicalização e a ameaça de ataques islâmicos continuarão a persistir na Alemanha "por um futuro previsível". Ele atribui isso ao fato de que "a política falha em engajar essas comunidades e comunicar suas políticas efetivamente".

Em vez disso, estações de mídia estrangeiras como a Al-Jazeera do Catar, junto com canais de propaganda russa e turca, manipulam regularmente seus grupos populacionais na Alemanha, de acordo com Mansour. Ele, portanto, defende que "ofensivas democráticas" sejam intensificadas, especialmente nas redes on-line, para alcançar indivíduos com backgrounds migratórios.

Dos políticos, Mansour exige que "os inimigos da democracia sejam claramente identificados". Diante do ataque da Hamas em Israel, ele insistiu que "a política não deve evitar suas responsabilidades".

Um ano após o que Mansour chama de "o pior pogrom contra judeus desde o fim da Segunda Guerra Mundial", ele espera que o governo alemão realize uma revisão abrangente dos extremistas. O pesquisador instou os políticos a "não apenas falarem sobre lutar contra o extremismo à direita e trivializarem os extremistas de esquerda e islamistas no processo".

Mansour também chamou os políticos para abordar os temas de migração e integração "realisticamente" e "além da ideologia política". Em seu trabalho preventivo com muçulmanos radicalizados, Mansour encontrou "atores dentro dos partidos, seja o SPD ou os Verdes, que não têm interesse em reconhecer a complexidade do problema". "Eles se engajam em lobismo, às vezes até por terroristas", disse Mansour.

Mansour vem alertando contra "ideologias de esquerda como o pós-colonialismo e a política de identidade" desde 2020. Ele identificou elementos antissemitas dentro do movimento climático naquela época. Em sua visão, há uma "aliança estratégica entre ideologias de esquerda, islamistas e antissemitas do mundo árabe" há anos.

O ataque da Hamas em Israel em 7 de outubro e as reações subsequentes não surpreenderam Mansour. Ele já havia antecipado isso: "Se um novo conflito eclodir entre Israel e os palestinos, essas pessoas se alinharão com os palestinos, com os extremistas", disse Mansour.

Um desafio adicional ao lidar com as consequências do ataque da Hamas é "que não reconhecemos que trouxemos pessoas para o país que são socialmente diferentes e que têm mais antissemitismo do que a sociedade majoritária".

Mansour acusou o governo alemão, especialmente os Verdes, mas também o SPD e partes da CDU que estavam anteriormente no poder sob a chanceler Angela Merkel, de "ingênuo" em sua postura. "Eles têm, intencionalmente ou não, alimentado e promovido essas estruturas. Eles criaram essas criaturas".

"Pode-se e deve-se oferecer abrigo àqueles que buscam proteção", Mansour esclareceu. No entanto, a prioridade da política governamental "deve ser a segurança de sua própria população na Alemanha". Além disso, a política e a sociedade civil devem finalmente reconhecer que "o processo de integração leva muito tempo". "A desconstrução do antissemitismo, das estruturas patriarcais e da ideologia islâmica leva tempo."

Da sociedade civil, Mansour espera que se reconheça que a luta pela democracia não é mais "apenas offline" e "não deve ser uma luta contra a direita". "Islamistas, antissemitas e atores radicais de esquerda" são "inimigos da democracia". "No entanto, eles não são nossos parceiros - mesmo que sejam contra a AfD. Eles são parte do problema". Reconhecer isso seria "um passo significativo na direção certa".

