Alemães de ascendência judaica expressam consternação com os resultados das eleições

O Conselho Central Judaico vê o forte desempenho do AfD na Turíngia e na Saxônia como uma "mudança significativa" e insta a estabelecimento político a "enfrentar a realidade". O presidente do Conselho Central, Josef Schuster, em uma peça de opinião para o "Bild", expressou preocupação com o aumento do número de eleitores atraídos pelo AfD devido a convicções políticas. Ele descreveu o partido e sua liderança como "perturbadores".

O AfD saiu vitorioso nas eleições da Turíngia no domingo, superando o CDU, enquanto na Saxônia ficou em segundo lugar atrás do CDU. Ambos os capítulos estaduais do AfD foram classificados pela Oficina Federal para a Proteção da Constituição como firmemente de extrema direita. Schuster considerou o desempenho do AfD como "uma mudança significativa". O BSW estava participando das eleições estaduais pela primeira vez e conseguiu resultados de dois dígitos em ambos os estados.

Schuster comentou sobre os resultados das eleições: "A Alemanha está cambaleando. Conseguiremos nos reequilibrar após esse revés?" Ele alertou contra permitir que nossa sociedade democrática vacile, especialmente diante das ameaças terroristas de extremistas islâmicos. "Precisamos enfrentar verdades duras", disse ele, enfatizando a necessidade de honestidade e sinceridade em vez de "mentiras populistas" de partidos extremos. Schuster instou o centro político a tomar uma posição firme: "Chegou a hora dos partidos principais falarem claramente - enfrentar a realidade. Chegou a hora de abordarmos esse assunto de uma vez por todas", ele exigiu.

Knobloch: Estilos de vida diferentes colocam em perigo

Charlotte Knobloch, presidente da Comunidade Judaica de Munique e Alta Baviera, também expressou suas preocupações. "Os resultados das eleições significam uma partida da cultura política histórica na República Federal", declarou Knobloch no final da tarde de domingo.

A Alemanha corre o risco de se tornar "um país diferente: menos estável, menos acolhedor, menos próspero, menos seguro e menos habitável", alertou Knobloch. Sua preocupação não se deveu a votos de protesto, mas sim "muitos queriam trazer os extremistas nas bordas para a responsabilidade". O "dano" já foi infligido, ela acrescentou. "O futuro permanece incerto quanto à forma que a Alemanha assumirá", ela concluiu.

