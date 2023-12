Alejandro Agag: Bernie Ecclestone disse-me: 'Nunca vais conseguir fazer a tua primeira corrida'

Bernie Ecclestone, o líder da Fórmula 1, foi o mais ruidoso dos muitos críticos que previram que a ideia iria fracassar rapidamente, diz Agag.

Mas a primeira série eléctrica está pronta para a 50ª corrida da sua quinta temporada em Hong Kong, este fim de semana.

"A corrida número 50 é um momento muito importante para nós", disse Agag aos jornalistas em Londres. "Lembro-me que Bernie Ecclestone me disse: 'Nunca vais conseguir fazer a tua primeira corrida.

Ecclestone, que foi chefe executivo da Fórmula 1 por quase 40 anos, foi apenas uma das muitas pessoas que foram forçadas a engolir suas palavras.

"Tenho Bernie, sabe, provavelmente na mais alta consideração como tudo, como amigo, como homem de negócios, como criador da Fórmula Um", disse Agag.

"Uma semana antes da minha primeira corrida. Ele me disse: 'Estou feliz que você estava certo e eu estava errado'".

A cereja no topo do bolo

Considerado um dos desportos de crescimento mais rápido do mundo, a Fórmula E atraiu mais de 300 milhões de espectadores em todo o mundo para assistir a pelo menos uma corrida na TV na última temporada, de acordo com a Forbes.

Em média, 27,1 milhões de pessoas assistiram a cada corrida, um enorme aumento em relação aos 18,6 milhões que assistiram a cada corrida durante a época de 2016-17.

O rápido aumento da popularidade da Fórmula E convenceu a BBC, a emissora nacional do Reino Unido, a comprar os direitos de transmissão em direto para a atual temporada e o E-Prix de Hong Kong deste fim de semana será a primeira corrida transmitida num canal aberto ao público.

"É uma espécie de cereja no topo do bolo estar na BBC", diz Agag. "Mostra que o campeonato está no seu momento mais alto até agora. Estamos no melhor momento e a Porsche e a Mercedes ainda estão por vir, vão chegar no próximo ano.

"Cada vez que vemos mais público a ir às corridas, há cada vez mais seguidores na televisão, nas redes sociais e no digital e, além disso, começamos a fazer alguns avanços com alguns canais gratuitos realmente grandes".

Agag admite que "não faz ideia" de quantas pessoas irão assistir ao E-Prix de Hong Kong, mas diz que ficaria muito satisfeito com 400.000 espectadores em direto.

Apesar de o seu desporto passar a ser transmitido na televisão de acesso livre e da exposição que isso proporciona a uma potencial nova base de fãs, Agag acredita que a força da Fórmula E reside noutro lado.

Após uma conversa com o CEO de uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, Agag, de 48 anos, disse que a prioridade das organizações é o crescimento da audiência digital.

"Ele estava completamente focado apenas nisso", diz Agag. "A audiência da TV talvez cresça 10%, 20% - 40% no nosso caso - ano após ano, mas o digital cresce 500%.

Quando estive no México, os meus filhos estavam fora e dois deles não viram a corrida do México, por isso disse-lhes: "Como é que vamos ver a corrida do México, se não a gravámos na Sky ou assim?

"Os meus filhos olharam para mim como se eu fosse um idiota... e o meu filho pegou no telemóvel, foi para o YouTube, foi para o rádio e lá estava a corrida na televisão.

"As coisas estão a mudar e as pessoas estão a ver mais destaques do que corridas ao vivo e temos de nos adaptar a isso - e os miúdos, sabe, a nova geração percebe isso."

"Mudança na nossa direção

O crescimento da Fórmula E durante os seus cinco anos de existência reflectiu-se na mudança de perspetiva da sociedade.

As empresas e os indivíduos tornaram-se mais preocupados com o ambiente, procurando formas de se tornarem ecológicos e reduzirem a sua pegada de carbono, e a transição dos automóveis a gasolina e a gasóleo para os automóveis eléctricos tem estado na vanguarda desta mudança.

"Em 2012, havia 190 000 automóveis eléctricos a circular em todo o mundo", afirma Agag. "A previsão, mais ou menos, é que vamos acabar muito perto ou talvez um pouco acima dos oito milhões.

"Portanto, vamos passar de 190.000 para oito milhões - claro que oito milhões é muito pouco em comparação com mil milhões de carros ou veículos em geral. Mas de 190.000 para oito milhões é um crescimento enorme.

"Se olharmos para todas as marcas de automóveis que modificam as suas linhas de produção para se adaptarem à eletricidade e colocarem motores eléctricos, se olharmos para o Acordo de Paris sobre o Clima, se olharmos para as regras da União Europeia sobre as emissões de CO2, o mundo está a mudar e o mundo está a mudar na nossa direção.

"Não está a mudar em qualquer outra direção, está a mudar na nossa direção."

