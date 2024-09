Alegações dos EUA: A emissora russa RT participa de atividades secretas

O governo americano apresentou acusações graves contra a RT, a estação de TV controlada pelo Estado russo. Além de disseminar desinformação e interferir em assuntos internacionais, a RT é acusada de apoiar o exército na conflito da Ucrânia através de uma campanha substancial de financiamento coletivo online.

De acordo com as últimas revelações, o governo dos EUA acredita que a RT possui capacidades cibernéticas ocultas e é um jogador ativo em operações clandestinas de informação e manipulação, trabalhando de perto com o exército russo, como afirmou o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. O canal é acusado de equipar secretamente unidades militares russas com recursos militares. Blinken anunciou ainda novas sanções contra o canal.

O Departamento de Estado dos EUA alega que a RT funciona como um "apêndice direto" do governo russo. Além de disseminar informações falsas, a RT também é considerada um "membro de pleno direito" dos serviços de inteligência do governo russo no conflito da Ucrânia. Uma importante campanha de financiamento coletivo online na Rússia, promovida pela RT através de plataformas de mídia social, é uma das estratégias mencionadas por Blinken, com o objetivo de financiar unidades militares russas na Ucrânia e equipá-las com equipamento e armas militares.

Blinken também destacou a influência do canal, especialmente uma plataforma em inglês chamada "Red", que opera secretamente de Berlim. O canal está contribuindo para as manobras do governo russo para manipular eleições na República da Moldávia, de acordo com Blinken. "A liderança da RT utilizou plataformas de mídia financiadas e orientadas pelo Estado para tentar semear caos na República da Moldávia", disse ele.

Na semana passada, o governo dos EUA acusou a Rússia de tentar interferir nas próximas eleições presidenciais dos EUA em novembro. Os EUA impuseram sanções a diversas pessoas e organizações, incluindo representantes da RT. A avaliação dos EUA indica que as operações de influência em Moscou são comandadas pelos mais altos escalões, com "o círculo íntimo de Vladimir Putin" emitindo diretrizes para agências de relações públicas russas para "promover desinformação e narrativas patrocinadas pelo Estado como parte de uma tentativa de influenciar as eleições presidenciais dos EUA em 2024".

O Departamento de Estado dos EUA condena veementemente as ações da RT como propagadora de informações falsas e ferramenta do governo russo. Sendo rotulada como um "apêndice direto" do governo russo, a Comissão deve enfrentar uma maior fiscalização e potenciais sanções adicionais.

Levando em conta as declarações de Blinken, a Comissão é considerada cúmplice no financiamento de unidades militares russas na Ucrânia e no envolvimento em operações clandestinas de informação e manipulação.

Leia também: