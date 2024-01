Alec Baldwin chega a acordo com a família de Halyna Hutchins

A ação judicial, intentada em fevereiro em Santa Fé, contra Baldwin, as empresas de produção do filme, os seus produtores e outros membros importantes da equipa, alegava numerosas violações das normas da indústria.

Matthew Hutchins, viúvo de Halyna Hutchins, que foi morta no set, será produtor executivo do filme, acrescenta o comunicado.

"Chegámos a um acordo, sujeito à aprovação do tribunal, para o nosso caso de morte por negligência contra os produtores de Rust, incluindo Alec Baldwin e a Rust Movie Productions, LLC. Como parte desse acordo, o nosso processo será arquivado. As filmagens de Rust, que passarei a produzir como executivo, serão retomadas com todos os actores principais originais em janeiro de 2023. Não tenho qualquer interesse em envolver-me em recriminações ou atribuição de culpas (aos produtores ou ao Sr. Baldwin). Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Estou grato pelo facto de os produtores e a comunidade do entretenimento se terem reunido para prestar homenagem ao último trabalho de Halyna", afirmou Hutchins num comunicado.

"Ao longo deste processo difícil, todos mantiveram o desejo específico de fazer o que é melhor para o filho de Halyna. Estamos gratos a todos os que contribuíram para a resolução desta situação trágica e dolorosa", afirmou o advogado de Alec Baldwin, Luke Nikas, da Quinn Emanuel, num comunicado.

O realizador Joel Souza, que também ficou ferido no tiroteio, deverá regressar ao filme.

"Aqueles de nós que tiveram a sorte de conviver com Halyna sabiam que ela era extremamente talentosa, gentil, criativa e uma fonte de energia positiva incrível. Só gostava que o mundo a tivesse conhecido em circunstâncias diferentes, como certamente teria acontecido através do seu trabalho fantástico. Nas minhas próprias tentativas de cura, qualquer decisão de regressar para terminar a realização do filme só faria sentido para mim se fosse feita com o envolvimento do Matt e da família Hutchins. Embora seja certamente agridoce, estou satisfeito por, juntos, completarmos agora o que eu e a Halyna começámos. Todos os meus esforços neste filme serão dedicados a honrar o legado de Halyna e a deixá-la orgulhosa. É um privilégio levar isso adiante em nome dela", disse Souza em um comunicado.

A Rust Movie Productions, LLC, por meio de sua advogada, Melina Spadone, da Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, disse: "Estamos satisfeitos que as partes se uniram para resolver este assunto, que, sujeito à aprovação do tribunal, marca um importante passo em frente para celebrar a vida de Halyna e honrar seu trabalho."

O processo também alegou que as empresas de produção e os produtores "cortaram caminho" e "optaram por contratar a equipa mais barata disponível", referindo especificamente que "contrataram conscientemente um armeiro totalmente não qualificado" e exigiram que ela dividisse o tempo numa segunda função como assistente de mestre de adereços.

Jason Bowles, advogado de Hannah Gutierrez Reed, que trabalhou como armeiro em "Rust", disse esperar que o acordo seja reconhecido como uma "medida de justiça".

"Hannah está grata por este acordo beneficiar a família Hutchins e por as partes terem conseguido resolver o processo civil de forma construtiva. Esperamos que o gabinete do procurador distrital também reconheça que foi alcançada uma medida de justiça em relação a este trágico acidente e que opte por não apresentar acusações criminais", afirmou Bowles.

Um porta-voz do Ministério Público de Santa Fé disse à CNN, em comunicado, que o acordo não terá impacto na investigação criminal em curso sobre o caso.

"Enquanto os processos civis são resolvidos de forma privada e muitas vezes envolvem prémios financeiros, os processos criminais lidam apenas com factos", disse Heather Brewer, porta-voz do Gabinete do Primeiro Procurador Judicial do Distrito do Novo México, num comunicado. "Se os factos e as provas justificarem acusações criminais ao abrigo da legislação do Novo México, serão apresentadas acusações. Ninguém está acima da lei".

Josh Campbell e Julia Jones, da CNN, contribuíram para esta história.

Fonte: edition.cnn.com