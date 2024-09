- Albrecht conquista a posição presidencial em Hoffenheim, triunfando sobre Fan.

Prefeito com longa trajetória Jörg Albrecht eleito como novo líder do TSG 1899 Hoffenheim. O eleitorado, composto por 445 membros, escolheu o candidato de 55 anos por 273 votos na assembleia anual do clube, realizada na prefeitura de Sinsheim na segunda-feira. Ainda não está claro como essa eleição afetará a atual situação do TSG 1899 Hoffenheim na Bundesliga.

Marvin Rotermundt, um torcedor de 29 anos do TSG, foi o outro candidato, com poucas chances de vitória, como ele próprio admitiu em seu discurso. Ele recebeu 123 votos. Alguns presentes na assembleia gritaram "Albrecht, fora!". Críticos apontam Albrecht, que renunciou ao cargo de prefeito no final de agosto, por ter relações próximas com o benfeitor do clube, Dietmar Hopp.

Reações apaixonadas após a saída de Rosen

À medida que se aproximava o início da temporada, o TSG promoveu uma reformulação em sua administração, incluindo a saída do diretor esportivo de longa data, Alexander Rosen. Isso provocou protestos de torcedores e boicote a jogos contra Holstein Kiel e Eintracht Frankfurt.

A frustração dos torcedores também se estende ao principal acionista Hopp, cujo poder sobre a seção profissional isolada ainda é significativo, apesar de ter cedido a maioria de seus direitos de voto à e.V. durante o verão de 2023. Desde a renúncia do ex-presidente Kristian Baumgaertner no final de julho, a segunda-vice-presidente Simone Engelhardt está atuando como presidente interina.

Após a renúncia de Alexander Rosen, diretor esportivo do TSG 1899 Hoffenheim, houve protestos apaixonados dos torcedores, com alguns boicotando jogos contra Holstein Kiel e Eintracht Frankfurt. Apesar disso, outros torcedores do TSG podem ainda estar insatisfeitos com as decisões do clube, como a eleição de Jörg Albrecht como novo líder do TSG 1899 Hoffenheim e as relações próximas que ele tem com o benfeitor do clube, Dietmar Hopp.

Diante da atual situação tumultuada na Bundesliga e da eleição controversa de Jörg Albrecht, alguns críticos dentro da base de torcedores do TSG 1899 Hoffenheim podem expressar sua insatisfação, juntando-se a outros que já pedem a saída de Albrecht. Além disso, o TSG 1899 Hoffenheim e outros clubes podem observar as consequências desses eventos e ajustar suas estratégias em resposta.

Leia também: