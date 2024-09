- "Alarmante imagem surge": preocupações do sector

Sinais de alerta ressoam na indústria alemã. Ela está enfrentando mais pressão do que nunca antes, com cerca de 20% de seu valor industrial em risco, de acordo com um estudo patrocinado pela Federação das Indústrias Alemãs (BDI). Para manter sua competitividade global até 2030, são necessários investimentos adicionais de 1,4 trilhões de euros, tanto públicos quanto privados.

Na terça-feira, em Berlim, o presidente da BDI, Siegfried Russwurm, pintou um quadro sombrio. A Alemanha ficou para trás em quase todas as esferas em relação a outros países nos últimos anos e tem um problema fundamental de localização. O risco de desindustrialização através da partida silenciosa e do abandono de numerousas pequenas e médias empresas está aumentando constantemente.

Sino para a indústria

Na terça-feira, a BDI, juntamente com a consultoria de estratégia Boston Consulting Group e o Instituto da Economia Alemã (IW), revelou uma análise abrangente que destaca tanto as forças quanto as oportunidades da indústria alemã, com milhões de empregados. Os resultados são tão preocupantes para a indústria quanto um relatório do ex-primeiro-ministro italiano e presidente do BCE, Mario Draghi, sobre a situação da UE. Draghi alertou que a economia europeia precisa se tornar significativamente mais inovadora para não perder a competição com os EUA ou a China.

A BDI denota os resultados como um chamado de atenção. "Os problemas no país estão se multiplicando", disse Russwurm. A indústria contribui significativamente mais para a prosperidade do país, com cerca de 20% do Valor Acrescentado Bruto, do que a maioria das outras economias desenvolvidas. "No entanto, atualmente, o modelo de negócios da Alemanha está em grave perigo."

Várias deficiências

Russwurm apontou preços crescentes de energia, infraestrutura de transporte deteriorada, um sistema tributário não competitivo e incertezas políticas. A isso se somam custos trabalhistas elevados, escassez crescente de mão de obra, burocracia excessiva, desenvolvimento lento de redes de energia e digitalização lenta.

Em particular, a cobertura de fibra de vidro para aplicações digitais modernas na Alemanha está muito atrás de outros países. Com uma cobertura atual de apenas 39%, as empresas alemãs ficam para trás de países como a Espanha ou a França nesse aspecto. "A infraestrutura digital da Alemanha está, portanto, mal equipada para a próxima revolução da IA", conclui o estudo.

Fundamentos vacilantes

Ao contrário do passado, essas desvantagens competitivas não podem mais ser equilibradas pelas tradicionais forças da indústria alemã - produtividade e inovação. Além disso, "vários pilares do sucesso industrial da Alemanha enfraqueceram simultaneamente: o período de importações mais baratas de gás fóssil provavelmente acabou para o futuro previsível devido ao ataque da Rússia à Ucrânia". Também é dito que a vantagem em campos como a tecnologia de motores a combustão interna está perdendo importância.

Em primeiro lugar, a indústria automobilística alemã e empresas do setor de energia fóssil enfrentam um mercado global encolhendo para suas tecnologias centrais. Sem medidas urgentes, a Alemanha enfrenta um cenário de desindustrialização gradual, com setores de energia intensiva transferindo sua produção para outros locais, o setor automotivo perdendo uma grande participação de mercado em eletrificação e empresas alemãs ficando para trás em tecnologias futuras.

O diretor do IW, Michael Hüther, disse, em referência à interconexão de setores industriais, que a fraqueza de um único setor poderia colocar em risco a criação de valor geral em situações de crise.

Russwurm chamou por uma "grande iniciativa" na política para impulsionar a Alemanha na competição global e alcançar objetivos de transformação econômica amiga do clima. Indústrias como aço precisam ajustar seus processos de produção.

A Alemanha deve se reinventar como uma nação industrial, de acordo com o estudo. Essa transformação requer um dos maiores esforços desde o período pós-guerra.

Preços Altos

Russwurm descreveu os mencionados 1,4 trilhão de euros em investimentos como "uma soma astronômica de dinheiro". No entanto, não transformar seria ainda mais caro. Em particular, a soma envolve investimentos significativos em infraestrutura, educação e edifícios - bem como reduzir dependências em cadeias de suprimento críticas de produtos e "verdejar" a indústria.

Mais de dois terços dos 1,4 trilhão de euros seriam investimentos privados, mas atualmente há poucos incentivos estatais para induzir empresas a investir. No entanto, a Alemanha tem uma forte posição de partida em áreas como tecnologias climáticas, automação industrial e saúde para construir nova criação de valor industrial.

Planos do Governo Insuficientes

A economia está passando por um ciclo de crescimento. O governo federal está trabalhando na implementação de uma "iniciativa de crescimento" - os planos incluem melhorar a depreciação de investimentos, reduzir a burocracia e incentivos para horas de trabalho mais longas. No entanto, a BDI acha esses planos inadequados. A associação pede reformas fundamentais, como em impostos e energia. Por exemplo, a indústria de alta intensidade energética precisa de apoio financeiro direcionado e melhor acesso a fontes de energia de baixa CO2.

Os avisos da BDI ecoam um futuro potencial em que a Alemanha enfrenta uma desindustrialização gradual, com vários setores transferindo a produção para o exterior e o país ficando para trás em tecnologias futuras. Para evitar esse cenário futuro, é necessário um investimento significativo de 1,4 trilhão de euros até 2030 para gerar crescimento inovador e transformar a Alemanha em uma potência industrial sustentável.

