Alan Pardew deixa o CSKA Sofia depois de os adeptos terem alegadamente agredido racialmente os jogadores

Pardew, que foi nomeado treinador em abril, anunciou que vai deixar o clube búlgaro após as acções de um "pequeno grupo de adeptos racistas organizados" num jogo contra o Botev Plovdiv.

"Os acontecimentos antes e depois do jogo contra o Botev Plovdiv foram inaceitáveis, não só para mim, mas também para o meu adjunto Alex Dyer e para os meus jogadores", declarou Pardew, que começou a trabalhar no clube como diretor técnico em 2020, num comunicado publicado no sítio Web da equipa.

O CSKA perdeu a final da Taça da Bulgária para o rival Levski Sofia no mês passado. Uma semana depois do jogo, quando a equipa do CSKA chegava para disputar um jogo da liga contra o Botev Plovdiv, um grande número de adeptos furiosos juntou-se no exterior do estádio, segundo os relatos.

Quatro jogadores negros foram alegadamente alvo de insultos racistas e foram-lhes atiradas bananas, noticiou a Sky Sports. Os jogadores recusaram-se inicialmente a participar no jogo na sequência dos insultos de que foram alvo, mas foram mais tarde persuadidos a fazê-lo, segundo o relatório.

A CNN contactou o CSKA Sofia a propósito da saída de Pardew e dos alegados abusos raciais sofridos pelos jogadores, mas ainda não obteve resposta.

"Os nossos jogadores decidiram jogar por lealdade para com o clube e para o proteger", escreveu Pardew no comunicado.

"Este pequeno grupo de adeptos racistas organizados, que tentaram sabotar o jogo, não é o que eu quero para treinar a equipa", afirmou o antigo treinador do Newcastle e do Crystal Palace.

Pardew expressou ainda a sua gratidão a todos os "verdadeiros adeptos do CSKA" pela sua "paixão e apoio", acrescentando que "tem sido um privilégio fazer parte e servir este grande clube".

"Infelizmente, o meu tempo aqui chegou ao fim".

Pardew vai deixar o clube com o seu treinador adjunto Alex Dyer, que é negro.

Sam Krumov, da CNN, contribuiu para este relatório.

