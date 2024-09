Alabama garante vitória contra a Geórgia, Arch Manning brilha pelo Texas.

A Onda Carmesim manteve a vantagem ao longo do jogo, exercendo controle na primeira metade e construindo uma vantagem substancial de 28-0 no meio do segundo quarto. O quarterback da Geórgia, Carson Beck, lançou duas interceptações durante esse período.

Após o intervalo, a Geórgia conseguiu reduzir a diferença para 33-15 com menos de dez minutos restantes no quarto final. Os Bulldogs marcaram três touchdowns consecutivos para inverter a história e liderar 34-33 com apenas 2 minutos e 31 segundos restantes no relógio.

Jalen Milroe, do Alabama, respondeu prontamente, encontrando o calouro estrela wide receiver Ryan Williams para um touchdown espetacular de 75 jardas, reconquistando a liderança. Williams exibiu uma tremenda habilidade de escapada, contornando defensores antes de correr para a zona de pontuação.

"Simplesmente tive que contribuir para selar o jogo", disse Williams depois, segundo a ESPN. "Tínhamos chegado muito longe. Alguém tinha que fazer uma jogada."

Beck liderou a tentativa de comeback da Geórgia, mas acabou lançando sua terceira interceptação do jogo quando mais importava, enquanto o Alabama se agarrava à vitória, melhorando seu recorde para 4-0. A Geórgia caiu para 3-1.

Arch Manning brilha na vitória do No. 1 Texas

Em outros desenvolvimentos, Arch Manning, sobrinho de Peyton e Eli, teve uma apresentação de destaque na vitória por 35-13 do No. 1 Texas sobre o Mississippi State, marcando a primeira vitória da SEC dos Longhorns.

O Texas cometeu vários erros, incluindo oito penalidades ofensivas, mas a compostura de Manning e suas 26 finalizações em 31 tentativas para 324 jardas e dois touchdowns, além de um forte desempenho defensivo, impulsionaram a equipe para um recorde de 5-0.

Enquanto isso, em Oxford, os Kentucky Wildcats surpreenderam o time No. 6 Ole Miss por 20-17, marcando sua maior vitória fora de casa desde 1977 e apenas sua quinta vitória contra uma equipe classificada no top six.

Os Wildcats mantiveram a alta pontuação da offense da Ole Miss sob controle, muito ao descontentamento do técnico Lane Kiffin, e então converteram uma jogada crucial de quarta descida profundamente em sua própria zona de defesa durante a última campanha, assegurando a vantagem de 20-17.

A Ole Miss teve uma última chance, mas o chuteador Caden Davis perdeu a chance de empatar o jogo com uma tentativa de 48 jardas que foi para a esquerda.

"Apenas um jogo difícil e exaustivo", disse o técnico Mark Stoops depois do jogo. "Orgulhoso de nossos treinadores por ficarem no curso ... Estamos melhorando gradualmente a cada semana ... Não poderia estar mais orgulhoso do esforço. Independentemente do resultado, é importante devido ao destaque que temos dado à melhoria há muito tempo."

Michigan resiste ao empurrão tardio do Minnesota

Apesar de ter uma vantagem de 24-3 contra o Minnesota no terceiro quarto, o No. 12 Michigan parecia encaminhado para a vitória. No entanto, os Golden Gophers fizeram uma reação tardia antes que o Michigan finalmente prevalecesse por 27-24 na frente de uma audiência de 110,340 torcedores.

O Michigan dominou defensivamente, registrando dois turnovers, quatro sacks, oito tackles para loss e bloqueando um punt durante o terceiro quarto.

No entanto, o Minnesota respondeu com três touchdowns no quarto quarto, mas acabou falhando após uma controvertida chamada de penalidade no último minuto. Os Gophers foram penalizados por falta de posição, oferecendo ao Michigan um alívio crítico.

Após a vitória emocionante, um jogador defensivo de destaque do Michigan compartilhou seus pensamentos, " Nossa defesa jogou excepcionalmente bem durante todo o jogo. Sabíamos que o Minnesota iria fazer uma pressão, mas ficamos focados e executamos quando mais importava."

No meio da emoção do futebol universitário, outro jogo chave foi o South Carolina contra a Florida em um confronto muito antecipado.

Apesar de um forte desempenho de ambas as equipes, o placar final foi de 26-20 a favor do South Carolina, com os Gamecocks conseguindo manter sua forma ao longo do evento esportivo.

