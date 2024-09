- Ajuda urgente necessária para casos de picadas de vespa, chamada para atendimento de emergência

Aumento de incidentes de picadas e reações graves: Nas últimas semanas, houve um aumento no número de indivíduos do sudoeste da Saxônia procurando tratamento para picadas de vespas. O número de casos aumentou significativamente e é maior do que em anos anteriores, como confirmado pelo Dr. Bernd Krämer, diretor médico da associação de resgate do sudoeste da Saxônia. "Parece que há mais picadas de vespas, mais casos graves e, consequentemente, mais intervenções do serviço de resgate." Não há dados de anos anteriores para comparação. A associação é responsável pelos distritos de Vogtland e Zwickau.

Tendências semelhantes estão sendo observadas na Clínica Vogtland Plauen. De acordo com o médico-chefe Matthias Wißgott, mais de 110 incidentes de picadas de vespas e insetos foram tratados até meados de agosto, em comparação com 51 no ano passado. "Agosto é tipicamente o mês com o maior número de tais incidentes." Após uma picada, alguns indivíduos apresentam sintomas mais graves, como inchaço local intenso e choque alérgico. Alguns indivíduos foram hospitalizados.

Geralmente, picadas de vespas são inofensivas

De acordo com Wißgott, picadas de vespas são geralmente inofensivas para a maioria das pessoas. No entanto, em casos de picadas na área da boca ou reações alérgicas graves, é recomendado o envolvimento imediato do serviço de resgate ou a visita à emergência.

Fora do sudoeste da Saxônia, não parece haver um aumento nas lesões por picadas de vespas em comparação com os anos anteriores. A Prefeitura de Incêndios e Proteção contra Desastres de Dresden não relatou aumento nas mobilizações para essa razão. No distrito de Nordsachsen, não foi observado aumento notável nas mobilizações do serviço de resgate relacionadas a vespas durante o verão, como informado por Alexander Bley da prefeitura de Torgau. Na Clínica de Chemnitz, a gravidade dos pacientes que chegam à emergência com picadas de vespas permaneceu a mesma, de acordo com um porta-voz. "É especialmente problemático se as picadas estiverem na boca ou mesmo na área da garganta. Tivemos casos assim, mas também os tivemos no passado."

Conselhos para gerenciar conflitos com vespas

Em geral, as vespas têm uma reputação negativa, mas os conflitos entre humanos e animais podem frequentemente ser evitados com conselhos adequados, explicou Sabrina Rötsch, que oferece consultas por telefone sobre vespas e vespas para Nabu Saxônia. No momento, os animais podem parecer agressivos, mas "eles só estão com fome". Com o fim do verão se aproximando, a temporada de vespas também chegará ao fim.

Durante o inverno, a colônia de vespas morre, deixando apenas a rainha viva. Rötsch lida com mais de 200 consultas por telefone por ano, principalmente sobre ninhos de vespas, abelhas ou vespas em edifícios. No geral, 2024 está longe de uma infestação de vespas em Saxônia: "Devido às geadas tardias na primavera, muitos animais morreram e as populações até diminuíram."

