Algumas estrelas brilharam, outras vacilaram, mas uma se destacou tanto em triunfo quanto em tumulto no Jogo 1 da série de primeira rodada dos playoffs da WNBA desta temporada.

A'ja Wilson impulsionando a busca pelo retorno de Three-Peat, Alyssa Thomas supera a febre com o triplo-dobro e mais desenvolvimentos

Vamos revisar o desempenho de cada equipe no Jogo 1 de todas as séries de primeira rodada.

A’ja Wilson supera início arrastado, impulsionando as Aces rumo ao terceiro título consecutivo

As Las Vegas Aces quase iniciaram sua jornada rumo ao tricampeonato da pior maneira possível, contra as Seattle Storm.

No final do primeiro quarto, o time de Becky Hammon estava perdendo por 18 a 9, com A’ja Wilson convertendo apenas um de seus oito arremessos. No intervalo, Las Vegas havia reduzido a vantagem de Seattle para quatro pontos, graças aos 12 pontos de Tiffany Hayes. Apesar disso, Wilson ainda estava tendo dificuldades, com apenas quatro pontos.

No entanto, Wilson encontrou seu ritmo após o intervalo, exibindo a forma que lhe rendeu o título de Jogadora Mais Valiosa da WNBA (MVP) de 2024 mais cedo no dia, empatando o recorde de três prêmios MVP conquistados por Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Lauren Jackson.

De repente, a jogadora de 28 anos era imparável, marcando 15 pontos no terceiro quarto, incluindo uma cesta de três pontos crucial, reduzindo a vantagem de Seattle para um ponto ao entrar no último quarto.

Las Vegas então apertou a defesa, forçando Seattle a errar todos os 13 arremessos e marcar apenas dois pontos nos últimos 10 minutos do jogo. Kelsey Plum deu a vantagem para as Aces com 7:08 restantes, e o time não olhou para trás, marcando 14 a 2 contra Seattle. Wilson, uma força silenciosa por grande parte do jogo, terminou com 21 pontos, oito rebotes e cinco bloqueios.

“Simplesmente apertamos a defesa”, disse Wilson depois, segundo o Seattle Times. “Entendemos a tarefa e soubemos o que era preciso. Vimos no primeiro tempo que não seria fácil. Isso é playoffs. Não é um jogo da temporada regular.”

“Eles nos deram um soco na boca durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo, simplesmente entendemos. Isso clicou com a gente na defesa. É aí que podemos acender nosso ataque. Simplesmente começamos a nos concentrar mais. Aumentamos nossa fisicalidade. Becky (Hammon) gritou com a gente no vestiário. Naturalmente, isso nos acordou e respondemos da maneira certa.”

Outra vitória para as Aces no Jogo 2 na terça-feira as levará à rodada semifinal, colocando-as mais perto de um terceiro campeonato seguido, uma conquista alcançada apenas pelas Houston Comets nos quatro primeiros anos da WNBA.

Alyssa Thomas rouba a cena, enquanto o Sun elimina Caitlin Clark e o Fever

Com toda a atenção pré-jogo em Caitlin Clark em sua estreia nos playoffs, foi Alyssa Thomas quem dominou a vitória por 93 a 69 do Connecticut Sun sobre o Indiana Fever.

Thomas completou seu triplo-duplo com 12 pontos, 10 rebotes e 13 assistências, garantindo seu 15º triplo-duplo na carreira e seu quarto nos playoffs. Ela também registrou um triplo-duplo contra Indiana no primeiro jogo da temporada regular deste ano.

“Executamos nosso plano de jogo. Estive esperando a temporada toda pelos playoffs, é para isso que se joga”, disse a cinco vezes All-Star da WNBA, segundo a AP. “Isso é apenas o começo para nós, estamos prontos para ir.”

Marina Mabrey e DeWanna Bonner também se destacaram, com a primeira marcando mais pontos que qualquer outro reserva na história dos playoffs da WNBA, com 27 pontos.

Apesar de marcar 22 pontos, Bonner elogiou Thomas, dizendo: “Ela nos guia aos lugares certos nos momentos cruciais. A maneira como ela entende o jogo e vê o campo… É uma vantagem ter uma jogadora que pode passar, gerenciar o jogo, defender e jogar por 40 minutos. Nossa equipe não funciona sem ela.”

“Não estaríamos nessa posição a cada ano a menos que esse seja o momento dela. Todo ano, é o momento dela.”

Indiana sofreu a maior derrota de sua história nos playoffs devido ao decepcionante estreia de Clark, com o Fever limitado a 11 pontos, 8 assistências, 4 rebotes e 3 roubos de bola por Clark.

“Não fizemos nosso melhor, não jogamos no nosso melhor nível”, disse Clark após o jogo, segundo a AP. “Não fizemos os arremessos como somos capazes. Somos capazes de vencer esse jogo.”

No seu primeiro aparecimento nos playoffs desde 2016, o Fever começou bem, com uma vantagem de 36 a 34 no intervalo, mas acabou falhando devido à superioridade do Sun a partir daí. O Fever nunca mais se recuperou e agora precisa de uma vitória no Jogo 2 na quarta-feira para manter suas esperanças nos playoffs.

Leonie Fiebich e Napheesa Collier brilham para o Liberty e o Lynx

A rookie do New York, Leonie Fiebich, justificou a decisão do técnico Sandy Brondello de iniciá-la, marcando 21 pontos para liderar o Liberty a uma vitória de 83 a 69 sobre o Atlanta Dream.

Trocar Courtney Vandersloot pelo banco para adicionar alguma altura à equipe do Liberty, Brondello ficou encantada com a influência da jogadora alemã.

“Leo fez um jogo incrível. Estamos elogiando suas conquistas a temporada toda”, comentou Brondello, segundo o New York Post. “É uma decisão fácil, mas ela sempre está preparada. Seja iniciando ou vindo do banco, ela sempre está focada.”

Desempenho de Fiebich foi reforçado, previsivelmente, por Breanna Stewart – marcando 20 pontos, 11 rebotes e 3 bloqueios – e Sabrina Ionescu, que contribuiu com 17 pontos.

Em um cenário diferente, Napheesa Collier marcou impressionantes 38 pontos para o Minnesota Lynx em sua emocionante vitória por 102-95 sobre o Phoenix Mercury.

Com a atenção de todos em Diana Taurasi devido aos rumores de sua aposentadoria, foi Collier, recém-saída da conquista da segunda posição nas classificações do MVP, quem roubou a cena, contribuindo com 4 assistências, 6 rebotes e um recorde pessoal de pontos.

Natasha Cloud liderou o ataque do Mercury, marcando 33 pontos, 10 assistências e 6 rebotes, enquanto Taurasi contribuiu com 21 pontos.

Resultados completos dos playoffs da WNBA

As séries da primeira rodada consistem em jogos de melhor de três. Os vencedores estão destacados em negrito.

Fora @ Casa (Jogo 1)

Atlanta Dream 69-83 New York Liberty

Phoenix Mercury 95-102 Minnesota Lynx

Indiana Fever 69-93 Connecticut Sun

Seattle Storm 67-78 Las Vegas Aces

O Las Vegas Aces e o Connecticut Sun ambos exibiram seu domínio no basquete feminino em seus respectivos jogos da primeira rodada. A'ja Wilson, a estrela dos Aces, superou um início lento para liderar sua equipe à vitória, enquanto Alyssa Thomas dominou para o Sun em sua vitória esmagadora. Essas duas atletas exemplificam a emoção e a intensidade do basquete da WNBA.

Leia também: