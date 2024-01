Ainda não consigo exprimir-me por palavras: Stephanie Travers sobre o momento "surreal" em que se tornou a primeira mulher negra num pódio de F1

A minha primeira reação foi: "Tem a certeza? Acho que não têm a pessoa certa - não sou eu!", recorda. "Mas tudo aconteceu muito rapidamente e, quando dei por mim, estava a subir ao pódio."

Como é habitual, a Mercedes escolhe um membro da equipa para subir e receber o troféu dos Construtores em seu nome e em nome da Petronas, o parceiro técnico e de título da Mercedes, após cada vitória na corrida.

Foi um momento comovente para Travers - uma engenheira de fluidos de pista - ser selecionada, uma vez que se tornou a primeira mulher negra na história a subir a um pódio de Fórmula Um.

"Ainda não consigo exprimi-lo em palavras", diz ela a Amanda Davies da CNN. "Foi um momento surrealista para mim e uma ocasião importante para mim e para a minha família. Não tive tempo de informar a minha família com antecedência, mas os meus pais adoram o desporto e estavam lá em casa a ver e a gritar.

"A minha irmã enviou-me vídeos depois, por isso, ver a reação deles e a reação que recebi do mundo inteiro tocou-me no coração e estou muito grato à Petronas e à Mercedes por me permitirem representá-los no pódio."

Numa longa publicação no Instagram após a corrida, Hamilton prestou homenagem a Travers por ter sido selecionada entre mais de 7.000 candidatos e por querer "inspirar jovens crianças negras e crianças de cor a acreditar que também o podem fazer".

No momento, Travers admite que não tinha consciência de que estava a fazer história, mas ficou "completamente sem palavras" quando isso lhe foi dito mais tarde. "As emoções vieram-me à cabeça", diz ela.

LER: Lewis Hamilton, a voz e a consciência da Fórmula 1

Família de fanáticos

Travers nasceu na capital do Zimbabué, Harare, e frequentou a escola até a sua família se mudar para o Reino Unido quando tinha 10 anos.

Vem de uma família de fanáticos por desportos motorizados e recorda as histórias que os pais e o irmão mais velho lhe contavam sobre os grandes prémios de F1 realizados na vizinha África do Sul no início da década de 1990.

Também ajudou o facto de o seu pai e o seu avô serem engenheiros e Travers desenvolveu rapidamente uma paixão na oficina de engenharia do seu pai.

"O gosto pelo desporto foi crescendo à medida que fui crescendo, até ao ponto em que comecei a viajar para algumas corridas com amigos", afirma. "Eu sabia realmente que queria trabalhar no desporto."

Sabendo que isso poderia levá-la à F1, Travers decidiu especializar-se em engenharia química. No entanto, ela diz que, em última análise, era importante encontrar uma carreira de que gostasse, uma vez que a natureza competitiva da F1 significava que ganhar um lugar no desporto era tudo menos uma conclusão precipitada.

Mas mesmo assim, Travers continuava a sonhar que um dia subiria a um pódio de F1. Quando finalmente lá chegou, foi a realização de tudo aquilo para que ela e a sua família tinham trabalhado.

"Nessa altura, as emoções apoderaram-se de mim", diz ela. "Tive muita sorte por estar a usar uma máscara, não se viam as lágrimas nos meus olhos, mas foi uma sensação fantástica e é completamente diferente de estar do outro lado com toda a equipa.

"Mas saber que a equipa estava ao meu lado e a apoiar-me naquele momento e que estávamos todos a celebrar a vitória para a qual tínhamos trabalhado tanto nesse fim de semana, foi uma sensação fantástica e estou muito grato por ter podido vivê-la de ambos os lados."

'Passo na direção certa'

Na sequência da morte de George Floyd, no ano passado, o desporto em todo o mundo começou a fazer um balanço do que estava a fazer em relação à desigualdade racial.

A F1 é um dos desportos menos diversificados do mundo; de facto, Hamilton é o único piloto negro que alguma vez correu neste desporto. A importância da sua presença, em especial para os jovens negros que sonham um dia ter sucesso no desporto, não pode ser subestimada.

"O que posso dizer é que, ao crescer a ver desporto, foi o Lewis que me deu aquele empurrão extra de ver alguém como eu na televisão", afirma Travers. "Eu sabia que era possível entrar no desporto se me empenhasse e trabalhasse arduamente - e foi isso que fiz."

Liderada por Hamilton, um dos atletas mais vocais do planeta, a Mercedes tem estado na vanguarda do esforço da F1 para tentar tornar o desporto mais inclusivo e diversificado. Na época passada, a equipa pintou os seus icónicos carros "Flecha de Prata" de preto, numa "posição contra o racismo e todas as formas de discriminação".

A medida foi tomada uma semana depois de o hexacampeão mundial ter anunciado a formação da Hamilton Commission, uma parceria de investigação com a Royal Academy of Engineering dedicada a explorar a forma como o desporto automóvel pode ser utilizado para envolver mais jovens de origem negra nas disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e, em última análise, empregá-los em equipas de corrida ou noutros sectores da engenharia.

A Mercedes afirmou que a medida é "um compromisso público para melhorar a diversidade" na equipa.

Na altura, a equipa afirmou que, embora os empregados afirmem que "a experiência na nossa equipa é inclusiva", apenas 3% da força de trabalho se identifica como pertencente a um grupo étnico minoritário e apenas 12% dos empregados são mulheres.

A Mercedes afirma que estabeleceu a sua intenção de abordar esta disparidade com "acções positivas" e afirmou que o "compromisso de o fazer é irreversível".

"É uma sensação fantástica fazer parte desta equipa e tem sido muito positivo para mim ter sido incluída desde o momento em que entrei na garagem", afirma Travers.

"Estou extremamente feliz e muito orgulhosa por ter sido a primeira mulher negra no pódio. Sinto que o desporto está a dar um passo na direção certa em relação à época passada e há muitas mais mudanças que irão ocorrer no futuro e espero que a diversidade e a inclusão possam melhorar nos próximos anos.

"Não é algo que vá melhorar de um dia para o outro, mas penso que o facto de eu estar lá - e alguns dos outros mecânicos nas boxes - é um ponto de vista e um passo na direção certa."

Depois do seu momento histórico, Travers diz que a sua caixa de correio eletrónico foi inundada de mensagens, mas houve algumas que se destacaram mais do que a maioria.

"As que mais me tocaram foram as raparigas que me disseram que eu lhes abri os olhos e que conseguem ver alguém como elas a seguir uma carreira na F1", afirma.

"Por isso, isso tocou-me mesmo no coração."

