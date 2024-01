Destaques da história

Ai Weiwei não está sozinho: A história da LEGO de se esconder da política

O pedido de Ai Weiwei para encomendar peças de LEGO para uma exposição de arte foi recusado

A LEGO recusou-se a apoiar a exposição devido às suas conotações políticas

Esta não é a primeira vez que a LEGO tenta evitar situações políticas com os seus blocos

Numa publicação no Instagram no sábado, 24 de outubro, o artista chinês e ativista político escreveu: "Em setembro, a Lego recusou o pedido do Ai Weiwei Studio para uma encomenda em massa de Legos para criar obras de arte a serem mostradas na National Gallery of Victoria, uma vez que 'não podem aprovar o uso de Legos para trabalhos políticos'.

Mais publicações do artistano Instagram foram vistas ao longo do fim de semana e os seus fãs inundaram as redes sociais com ofertas de doação de peças LEGO para ajudar a dar vida ao projeto, utilizando o hashtag #legoforaiweiwei.

Esta não é a primeira vez que Ai Weiwei usa LEGO na sua arte. A sua exposição Trace de 2014 na Ilha de Alcatraz retratou 176 pessoas de 33 países de todo o mundo que tinham sido presas ou exiladas devido às suas crenças ou afiliações. As imagens foram construídas a partir das peças do brinquedo dinamarquês.

Conforme noticiado pela CNN Money, o porta-voz da LEGO, Roar Rude Trangbaek, recusou-se a comentar o caso de Ai, mas disse que "nos abstemos - a nível global - de nos envolvermos ativamente ou de endossar o uso de peças LEGO em projectos ou contextos de uma agenda política".

Trangbaek acrescentou que a empresa recusa "donativos ou apoio a projectos - como a possibilidade de comprar peças Lego em grandes quantidades, o que não é possível através dos canais de venda normais - quando somos informados de que existe um contexto político".

Trangbaek reiterou ainda hoje que não censuram, proíbem ou banem a utilização criativa de peças LEGO, dizendo: "Reconhecemos que as peças LEGO são hoje utilizadas globalmente por milhões de fãs, adultos, crianças e artistas como um meio criativo para exprimir a sua imaginação e criatividade de muitas formas diferentes. Projectos que não são aprovados ou apoiados pelo Grupo LEGO".

A LEGO já se afastou de situações politicamente sensíveis no passado. Veja a galeria acima para mais informações.

Maia Weinstock criou uma série de figuras LEGO personalizadas das quatro mulheres que foram juízas do Supremo Tribunal dos EUA desde 1981 (quando o Presidente Ronald Reagan nomeou Sandra Day O'Connor como a primeira mulher a ocupar o cargo).

Da esquerda para a direita: Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Sandra Day O'Connor e Elena Kagan" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2024/01/03/222633/jpeg/4-3/1200/75/in-march-2015-deputy-editor-of-mit-news-a-href-http-maiaw-com-scotus-women-lego-legal-justice-league-html-target-blank-target-blank-maia-weinstock-created-a-series-a-of-custom-built-lego-figures-of-the-four-women-who-have-served-as-justice-of-the-u-s-supreme-court-since-1981-when-president-ronald-reagan-appointed-sandra-day-o-connor-as-the-first-female-ever-to-the-role-br-from-left-sonia-sotomayor-ruth-bader-ginsburg-sandra-day-o-connor-and-elena-kagan.webp" alt="Em março de 2015, o editor-adjunto do MIT News"/>

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com