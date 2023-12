Pessoais

Ahmed Qorei Factos rápidos

Data denascimento: março de 1937

Data de morte: fevereiro de 2023

Local de nascimento: Abu Dis, Cisjordânia

Nome de nascimento: Ahmed Ali Mohammed Qorei

Outros factos

O seu apelido pode ser escrito Qurei, Qureia, Qrei, Qurai ou Korei.

Pronuncia-se (koh-RYE).

Também conhecido como Abu Ala.

Cronologia

1968 - Qorei abandona uma carreira na banca para se juntar ao movimento Fatah.

1983 - É nomeado chefe do departamento económico do Comité Executivo da Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1993 - Qorei é um dos principais negociadores nas conversações de paz secretas entre Israel e a OLP em Oslo, Noruega.

3 de janeiro de 1994 - Qorei é condecorado com a Ordem Real de Mérito da Noruega, pelo seu papel nos Acordos de Paz de Oslo.

1994 - Qorei regressa do exílio aos territórios palestinianos.

5 de julho de 1994 - Qorei é nomeado ministro da Economia do primeiro Governo palestiniano.

19 de setembro de 1994 - Qorei demite-se do cargo de ministro da Economia durante uma contenda com Yasser Arafat, mas mais tarde retoma as suas funções.

setembro de 1995 - Durante uma sessão de negociações com dirigentes israelitas, Qorei adoece e fica hospitalizado durante a noite.

20 de janeiro de 1996 - É criado o Conselho Legislativo Palestiniano, sendo Qorei o seu presidente.

7 de março de 1998 - Qorei é reeleito presidente do Conselho.

julho de 1999 - A convite do presidente do Knesset, Avraham Burg, Qorei visita o Knesset (parlamento israelita), sendo o mais alto funcionário palestiniano a fazê-lo na altura.

julho de 2000 - Qorei participa nas conversações de Camp David, com Arafat, Ehud Barak e o presidente norte-americano Bill Clinton.

10 de março de 2001 - Qorei é eleito para um novo mandato como Presidente do Conselho.

24 de fevereiro de 2002 - Numa barricada a sul de Ramallah, soldados israelitas disparam acidentalmente contra o carro de Qorei, mas este não sofre ferimentos.

junho de 2002 - Qorei sofre um ataque cardíaco e é submetido a uma cirurgia de bypass.

fevereiro de 2003 - O primeiro-ministro israelita Ariel Sharon mantém conversações secretas com Qorei sobre o processo de paz no Médio Oriente.

março de 2003 - Durante uma reunião da Fatah sobre o novo cargo de primeiro-ministro, Qorei tem um colapso e é retirado numa maca.

12 de maio de 2003 - O Secretário de Estado Colin Powell reúne-se com Qorei em Jericó e discute o processo de paz.

7 de setembro de 2003 - Qorei é nomeado por Arafat para substituir Mahmoud Abbas, o primeiro primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, que se demitiu em 6 de setembro.

10 de setembro de 2003 - Qorei diz que aceita a nomeação para se tornar primeiro-ministro e ajudar a pôr termo à escalada de violência entre Israel e os palestinianos.

5 de outubro de 2003 - Arafat declara o estado de emergência nos territórios palestinianos. Isto permite-lhe instalar um novo governo palestiniano por decreto. Nomeia Qorei como primeiro-ministro e nomeia oito outras pessoas para um gabinete de emergência.

7 de outubro de 2003 - Qorei toma posse como primeiro-ministro designado pelo gabinete de emergência de Arafat.

4 de novembro de 2003 - Arafat prolonga o mandato do seu gabinete de emergência. Qorei anuncia que formará um novo governo no prazo de uma semana.

12 de novembro de 2003 - O Conselho Legislativo Palestiniano aprova o novo gabinete de 24 ministros apresentado por Qorei. Antes da votação, Arafat dirige-se ao Conselho, afirmando reconhecer o Estado de Israel e o seu "direito a viver pacificamente" ao lado de um Estado palestiniano independente.

17 de julho de 2004 - Qorei demite-se do cargo de primeiro-ministro; Arafat pede a Qorei que permaneça no seu posto.

19 de julho de 2004 - Qorei afirma que a sua demissão por escrito - apresentada devido ao caos e à violência crescentes em Gaza - se mantém.

27 de julho de 2004 - Durante uma conferência de imprensa, Qorei anuncia que concordou em retirar a sua demissão. Arafat concorda em entregar a segurança interna a Qorei.

13 de novembro de 2004 - Após a morte de Arafat, Qorei é nomeado para o substituir no Conselho de Segurança Nacional Palestiniano.

26 de janeiro de 2006 - Qorei demite-se do cargo de primeiro-ministro quando o seu partido, a Fatah, é derrotado pelo Hamas nas eleições legislativas.

25 de maio de 2006 - O seu livro, "From Oslo to Jerusalem: A história palestiniana das negociações secretas" é publicado.

20 de agosto de 2008 - Publicação do seu livro "Beyond Oslo, the Struggle for Palestine: Inside the Middle East Peace Process from Rabin's Death to Camp David", é publicado.

11 de agosto de 2009 - Qorei perde o seu lugar no Comité Central da Fatah, o mais alto órgão de decisão do partido.

28 de fevereiro de 2015 - O seu livro "Peace Negotiations in Palestine: From the Second Intifada to the Roadmap", é publicado.

22 de fevereiro de 2023 - Abbas anuncia a morte de Qorei.

